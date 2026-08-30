Paso a paso: la intimidad del Gabinete de Javier Milei ante la mora récord y las urgencias en el Congreso

En los pasillos de Balcarce 50 lo definen sin vueltas: «Nos gusta jugar a la tómbola libertaria». Tras tres semanas de repliegue en la Quinta de Olivos que encendieron las alarmas de la política y el mercado, el presidente Javier Milei dio la orden de pasar a un rol abiertamente ofensivo.

La Casa Rosada busca dejar atrás la fase defensiva, encadenar apariciones de alto impacto y tomar el control directo del escenario parlamentario antes de que el calendario electoral consuma el margen de maniobra.

«Nos colgamos del travesaño por una oleada de noticias negativas, pero ahora queremos salir a atacar», sintetizó a Infobae un alto integrante del Gabinete nacional que escucha a diario al jefe de Estado.

La trampa de la inversión y el fantasma de la mora récord

Las complicaciones en el Palacio de Hacienda que conduce Luis Caputo no pasa por los discursos opositores, sino por los números fríos que miran los inversores. Un reciente informe confidencial de la consultora 1816 encendió luces rojas en el BCRA al revelar un récord de irregularidad crediticia:

El 12,94% de los hogares entró en situación de mora con el sistema financiero, el registro más alto de los últimos 20 años. En este sentido, la morosidad escala hasta un alarmante 33,7% en financieras y tarjetas privadas.

En el equipo económico admiten que el problema central de la macro no es el consumo inmediato, sino el congelamiento de la inversión pesada. El recelo de las grandes corporaciones a volcar capitales de largo plazo sin un horizonte cambiario despejado paraliza proyectos clave en materia de infraestructura y desarrollo.

Para intentar revertir la inercia, Luis Caputo debió librar una batalla interna con el propio Milei para utilizar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con el fin de subsidiar créditos hipotecarios y movilizar la construcción, en una jugada que rozó los dogmas del propio Presidente.

La cumbre con el PRO y la guerra silenciosa entre Karina y Bullrich

En el plano político, el oficialismo intenta apurar la negociación para unificar listas con el PRO en al menos 17 distritos clave. Sin embargo, la tensión interna dentro de Balcarce 50 lejos está de apaciguarse. El corrimiento del asesor Santiago Caputo de la primera línea de fuego comunicacional dejó al descubierto un contrapunto directo entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich.

El choque más reciente ocurrió tras el avance en comisión de pliegos judiciales vinculados a la AFA, una movida atribuiada al operador Lule Menem que desató recelos entre ambos campamentos. Mientras la senadora utiliza su nivel de imagen para proyectar capital político propio hacia las presidenciales de 2027, la hermana del jefe de Estado exige disciplina de bloque absoluta para evitar sobresaltos en el Senado.

Apuesta a la Reforma Política para ganar aire

Para destrabar el cuello de botella parlamentario que encabeza Martín Menem en Diputados, el Gobierno se prepara para poner sobre la mesa el proyecto de Reforma Política dentro de dos semanas.

En la cúpula libertaria sostienen que, si logran aprobar la eliminación de las PASO, el Poder Ejecutivo ganará una ventana de estabilidad fundamental para enfriar la incertidumbre de los mercados, postergar el ruido electoral y encarar con mayor solidez el tramo decisivo de la gestión.

Con información de Infobae.