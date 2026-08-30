Casa propia en Neuquén: el BPN y Neuquén Habita inyectaron $118.000 millones para construcciones y refacciones

El Gobierno de la Provincia de Neuquén puso en marcha una fuerte ofensiva para achicar el déficit habitacional heredado, articulando la banca pública provincial y herramientas de financiamiento directo. Durante los últimos dos años, el Estado neuquino inyectó más de $118.000 millones a través de dos canales centrales: la reapertura de los créditos hipotecarios del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y el lanzamiento de los préstamos no bancarios Neuquén Habita.

La estrategia oficial busca romper con el histórico bajo nivel de recupero de las casas sociales construidas con fondos públicos. Bajo la premisa fijada por el gobernador Rolando Figueroa, los fondos se otorgan a tasas accesibles y con la obligación estricta de devolución para financiar de forma continua nuevas soluciones en todo el territorio provincial.

Los números del BPN: $68.000 millones en 2.687 operaciones

Luego de permanecer 15 años inactivo, el Departamento de Créditos Hipotecarios del BPN reabrió sus puertas para otorgar préstamos con tasas preferenciales en sus 60 sucursales. Desde su reactivación en 2024 hasta la primera quincena de agosto, la entidad otorgó $68.000 millones en 2.687 operaciones:

Refacción de viviendas: concentró el mayor volumen con 1.773 créditos otorgados por un total de $24.039 millones .

concentró el mayor volumen con otorgados por un total de . Compra de vivienda: registró 267 operaciones por un monto global de $24.424 millones .

registró por un monto global de . Construcción: alcanzó 197 préstamos ejecutados por un total de $14.268 millones .

alcanzó ejecutados por un total de . Compra de terrenos: sumó 450 operaciones concretadas por $6.042 millones.

Neuquén Habita: de qué se trata el programa y cómo funciona

Como complemento al sistema financiero tradicional, la Secretaría de Vivienda y Hábitat junto a la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el IPVU estructuraron el programa Neuquén Habita.

“Son créditos individuales para la construcción, ampliación o terminación de la primera vivienda financiado con recursos neuquinos, con tasas accesibles, criterios de priorización transparentes. Un sistema pensado para la clase media trabajadora, para quienes tienen capacidad de pago, pero hoy no encuentran respuesta en el sistema financiero tradicional”, explicó al respecto el gobernador Figueroa.

Desde su reciente puesta en marcha, la línea acumuló 3.600 inscripciones, de las cuales más de 2.000 expedientes ya superaron los filtros iniciales de análisis jurídico y constitución de garantías.

El BPN participa en este engranaje realizando la evaluación de riesgo crediticio y la posterior cobranza. Hasta el momento, el banco aprobó casi 600 solicitudes dentro del programa, lo que representa una inyección inminente de $50.000 millones que comenzarán a desembolsarse en los próximos días.