La increíble marca que alcanzaron Los Pumas 7s tras su título en Perth

Los Pumas 7´s volvieron a gritar campeón luego de seis etapas sin poder conseguirlo. El título se dio en el Seven de Perth, en el que se impusieron ante Australia por 41-5. De esta manera, el combinado nacional alcanzó una marca histórica.

Con este título, el elenco argentino sumó su trofeo número diez en la historia del Circuito Mundial.

La primera copa fue obtenida en 2004, donde los Pumas 7´s se subieron a la cima en Los Angeles. En aquella edición vencieron a Nueva Zelanda por 21-12. Luego pasaron cinco años hasta que consiguieron su segundo trofeo, en el mismo país, pero en otra ciudad: San Diego. En ese certamen, superaron a Inglaterra por 19-14 en la final.

Mientras que esta generación de la Selección Argentina logró su primer título en Vancouver 2022 donde le ganó el partido decisivo a uno de los históricos en esta categoría: Fiji, por 29-10.

A partir de ese trofeo, se consagraron en otras siete oportunidades hasta levanta la décima medalla de Oro este último fin de semana. La particularidad de todos los títulos la tiene Santiago Gómez Cora, actual head coach del conjunto argentino, quien estuvo presente en todas las ediciones en las que Los Pumas 7´s finalizaron primeros.

Gómez Cora se consagró campeón como jugador en 2004 y 2009 y levantó los títulos de 2022, 2023, 2024, 2025 como entrenador.

Los Pumas 7´s, entre los seis más ganadores

Con este último campeonato en Perth, el combinado nacional se posicionó como el sexto equipo con más títulos obtenidos. De esta manera, superó a Australia, que tiene un título menos. La tabla es liderada por Nueva Zelanada con 69 etapas ganadas, Fiji es su escolta con 45, Sudáfrica con 43, Inglaterra con 19 y Samoa con 11.

Estos son todos los Oros que obtuvieron por Los Pumas 7’s:

2004 vs Nueva Zelanda 21-12 (Los Ángeles)

2009 vs Inglaterra 19-14 (San Diego)

2022 vs Fiji 29-10 (Vancouver)

2023 vs Nueva Zelanda 14-12 (Hamilton)

2023 vs Francia 33-21 (Vancouver)

2023 vs Fiji 35-14 (Londres)

2023 vs Australia 45-12 (Ciudad del Cabo)

2024 vs Australia 31-5 (Perth)

2024 vs Nueva Zelanda 36-12 (Vancouver)

2025 vs Australia 41-5 (Perth)