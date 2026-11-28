La transformación de la Gran Avenida de Neuquén sumará dos nuevas conexiones viales por debajo del viaducto, que permitirán circular con mayor fluidez entre el norte y el sur de la ciudad. Las aperturas unirán distintos sectores de Confluencia, Sapere y Provincias Unidas y aprovecharán los cruces en desnivel que genera la obra.

Las nuevas calles estarán ubicadas a la altura de Alderete y Río Uruguay. Según explicó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, las trazas permitirán separar el tránsito de quienes ingresen o egresen de Neuquén a Cipolletti.

Cómo serán las dos calles nuevas que conectarán los barrios de Neuquén

Una de las conexiones permitirá unir Alderete con Obrero Argentino, en el tramo donde esta última calle pasa a llamarse Lázaro Martín. La apertura se realizará sobre un terreno que quedó disponible a partir de un acuerdo de intercambio de tierras con un privado, que incluyó una parcela del nuevo Parque Industrial.

Esta nueva traza tendrá doble sentido de circulación y permitirá desplazarse entre ambos sectores sin necesidad de utilizar los accesos a los puentes carreteros. La segunda apertura estará a la altura de Río Uruguay y tendrá una sola mano.

Foto: Gobierno de la provincia de Neuquén.

«Estas son dos calles totalmente nuevas que se están generando a partir de la obra. La que conecta con Alderete tiene doble sentido de circulación, mientras que la de Río Uruguay es únicamente en el sentido de oeste a este», explicó Nicola.

Las intervenciones modificarán la circulación en un sector donde los cruces entre ambos lados de la avenida presentaban dificultades. La antigua configuración de los accesos obligaba a realizar recorridos más extensos para pasar de un lado al otro.

El viaducto de la Gran Avenida eliminará una «barrera» para cruzar Neuquén

Nicola recordó que la traza anterior funcionaba como un obstáculo para la conexión entre los barrios. «Esta ruta, en su antigua conformación, oficiaba como una barrera difícil de pasar. Incluso quien salía por Obrero Argentino y quería ir hacia el otro lado tenía que dar la vuelta por los puentes, porque estaba imposibilitado de hacer un retome», señaló.

Con el nuevo esquema, los vehículos que circulan hacia los puentes carreteros lo harán por el nivel superior del viaducto. Por debajo quedarán habilitadas las conexiones locales, sin necesidad de compartir ese recorrido con quienes ingresan o egresan de la ciudad.

La intervención forma parte de la transformación integral de la Gran Avenida, que incluye la construcción del viaducto y la reorganización de las calles del sector. Los trabajos buscan completar anticipadamente este tramo para marzo de 2027.

Cuándo estarán listas las nuevas conexiones debajo del viaducto de Neuquén

En cuanto al avance de la estructura, Nicola informó que ya se hormigonaron seis de los ocho tramos previstos.

«Ya liberamos los trabajos que requieren mayor movimiento de equipos pesados, como los mixers y los equipos para el hormigón, y empezamos a conformar todas las calles. Es un trabajo que entre diciembre y enero próximo calculo que va a estar listo», adelantó.

El funcionario además estimó que en los próximos días comenzará a visualizarse la apertura del terreno para la conexión entre Alderete y Obrero Argentino. También calculó que en un plazo de entre «un mes y un mes y medio» podrá apreciarse la nueva configuración vial de todo el sector.