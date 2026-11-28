La incorporación de drones a las tareas agrícolas comienza a abrirse paso en las chacras del Alto Valle. En una región donde la producción de peras y manzanas tiene un peso central, estas herramientas empiezan a utilizarse para monitorear los cultivos y realizar aplicaciones fitosanitarias, incluso en tratamientos destinados al control de plagas como la carpocapsa.

La tecnología ofrece nuevas posibilidades para el manejo de los montes frutales, aunque su incorporación también plantea desafíos. La precisión de las aplicaciones, las condiciones meteorológicas y la adaptación de los equipos a las características de las plantaciones son algunos de los aspectos que deben tenerse en cuenta.

Así lo explicó Alejo Gutiérrez, ingeniero agrónomo, becario en mecanización agrícola de la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle del INTA y piloto de drones. El especialista participó de una jornada de capacitación realizada en Allen, donde productores, técnicos y estudiantes conocieron distintas aplicaciones de esta tecnología.

Según contó, su utilización ya tiene presencia en establecimientos de la región. «Comercialmente ya está muy avanzado en relación a lo que es la investigación de los drones», señaló. En ese sentido, explicó que hay productores que realizan todas las aplicaciones del ciclo de la carpocapsa con estos equipos, mientras que otros los incorporan para determinados tratamientos.

Los beneficios de esta tecnología

Una de las posibilidades que ofrecen los drones es el monitoreo de los cultivos mediante cámaras multiespectrales. Estos dispositivos permiten obtener imágenes que muestran diferencias en el estado de la vegetación y elaborar mapas para identificar sectores que requieren una revisión más detallada.

Esa información puede ayudar a detectar posibles problemas vinculados con el riego, el suelo o la presencia de plagas. Sin embargo, el análisis de las imágenes no reemplaza el trabajo del profesional en el establecimiento. «Yo tengo que ir a ese lugar, constatar esta información, ver a qué se debe y, a partir de eso, definir también un tratamiento», explicó Gutiérrez.

A partir de ese diagnóstico, la tecnología permite planificar aplicaciones selectivas, en lugar de tratar todo el monte de la misma manera. «De esa forma puedo ir haciendo aplicaciones más inteligentes y no hacer una aplicación de la misma forma o equitativa en todo el monte», agregó.

Los drones también pueden utilizarse para pulverizar productos fitosanitarios. En el Alto Valle, uno de los usos que ya mencionan los productores es el control de la carpocapsa, una de las plagas que afecta a los cultivos de manzanas y peras y que requiere tratamientos durante distintas etapas del ciclo productivo.

Las precauciones para aplicar productos

Aunque estos equipos permiten realizar tratamientos en los montes frutales, su utilización requiere controles específicos. Una de las principales diferencias con los sistemas tradicionales de pulverización está en el tamaño de las gotas: los drones trabajan con gotas más pequeñas y mezclas más concentradas.

Esa característica obliga a prestar especial atención a la deriva, que ocurre cuando las gotas no llegan al objetivo y son desplazadas por el viento hacia otros sectores. «Si yo estoy apuntándole a las hojas, a la carpocapsa, a lo que sea, todas esas gotas que no van dirigidas hacia mi blanco objetivo se derivan, pueden irse a parar a una escuela rural, a la chacra del vecino, a donde sea», explicó Gutiérrez.

Por eso, las condiciones meteorológicas son determinantes al momento de realizar una aplicación. La temperatura, la humedad y la velocidad del viento pueden modificar el comportamiento de las gotas y afectar la llegada del producto al cultivo.

El especialista remarcó que no alcanza con contar con el equipo: también es necesario conocer sus parámetros de funcionamiento, ajustar la altura y la velocidad de vuelo y capacitarse para realizar las aplicaciones de manera adecuada. «Como estoy produciendo gotas peligrosas, sí o sí hay que seguir capacitándose. Esta herramienta requiere una capacitación», sostuvo.

La necesidad de generar información para el Alto Valle

Uno de los desafíos para la incorporación de drones a la fruticultura regional es conocer cómo responden en las condiciones particulares de la zona. Gutiérrez explicó que existen investigaciones y experiencias en otros países, pero sus resultados no pueden trasladarse automáticamente a las chacras del Alto Valle.

Las diferencias climáticas, las condiciones meteorológicas y la arquitectura de los árboles pueden modificar el resultado de una aplicación. «Yo no puedo decir que, como en China funcionó de determinada manera en las peras Nanguo, acá va a funcionar igual. Las condiciones meteorológicas y climáticas son distintas», señaló.

Por eso, consideró necesario avanzar con estudios y ensayos que permitan establecer parámetros adecuados para los cultivos de la región. «Sí o sí estamos obligados a generar información local respecto al uso de drones pulverizadores», afirmó.

La tecnología ya comenzó a incorporarse en algunos establecimientos frutícolas de Río Negro. El desafío, hacia adelante, será determinar en qué tareas ofrece mejores resultados y cómo puede integrarse al manejo de las chacras, con información adaptada a las características productivas del Alto Valle.

Los costos del dron agrícola

El valor de los drones agrícolas varía según su tamaño y capacidad de carga. De acuerdo con las estimaciones de Gutiérrez, los equipos más pequeños, que pueden transportar alrededor de 20 litros de producto, cuestan unos US$15.000, mientras que los de mayor porte, con capacidad de hasta 100 litros, alcanzan los US$42.000. A ese costo se suman las baterías, el generador, los cargadores y los equipos necesarios para preparar las mezclas y trasladarlos hasta las chacras. «Hay que tener una infraestructura montada para poder acceder a esta tecnología, más si uno piensa en utilizarla para la propia producción o para prestar servicios», advirtió.

Para facilitar estas inversiones, Río Negro cuenta con distintas herramientas de financiamiento. Una de ellas es el programa PAR Maquinarias, que contempla créditos de hasta $300 millones para la adquisición de maquinaria agrícola, incluidos los drones. También hay líneas de ADERN y del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinadas a financiar la compra de bienes de capital, la incorporación de tecnología y la mejora de procesos productivos.