Neuquén

Abre la casa, pero espera el turno

Andrés Peressini abrió una casa de Primero Neuquén en Plottier, aunque allí no se votará intendente el 14 de febrero. La elección será para gobernador, vice y diputados. El local ya tiene puertas abiertas y compañía dirigencial: estuvieron Claudio Domínguez y los Eguía. A Peressini le queda tiempo para acomodar las piezas de su próximo movimiento político. Por ahora.

El gesto se hizo un meme

El Concejo Deliberante debatía la emergencia meteorológica por seis meses. PRO y La Libertad Avanza acompañaban en general, pero no en particular, por temor a contrataciones directas. Katcoff sorprendió al coincidir con ellos. Stillger y Montero, del otro lado ideológico, se miraron y levantaron las manos a la altura de los hombros. El meme salió solo.

Ministros a las urnas

Carlitos Eguía desde Primero Neuquén con una propuesta para la política: que ministros y secretarios también pasen por las urnas. Dijo que algunos funcionarios, si fueran candidatos, no superarían el 2% de los votos. Una forma de recordar que el cargo no siempre trae popularidad. Por ahora, la prueba queda para otro día.

La política también agarra la pala

Lorena Parrilli cambió por un rato la banca por la pala. La diputada provincial de Unión por la Patria fue a desmalezar el patio de Alicia, una jubilada que no puede pagar un jardinero. En sus redes, la legisladora invocó a El Eternauta y su consigna de que nadie se salva solo. Hubo trabajo, mates y risas y hasta alguien se llevó un arbolito a su casa. La política, esta vez, llegó con rastrillo y carretilla.

Del desconfío a la confianza política

Rolando Figueroa recordó que el acuerdo con el PRO neuquino no empezó precisamente con un brindis. “Nos mirábamos de reojo, jugábamos al desconfío”, contó al repasar aquellos primeros pasos de la alianza. La escena parece salida de una mesa de truco, aunque el gobernador aseguró que, con el correr de la gestión, las cartas quedaron sobre la mesa y cada uno fue cumpliendo su parte.

La desconfianza inicial, entonces, habría quedado atrás. Al menos en el relato del gobernador, la sociedad política pasó del recelo a la coordinación.

En tiempos en que las alianzas suelen tener más capítulos que una serie, Figueroa eligió destacar que esta vez el libreto se viene cumpliendo. El desafío será que el próximo reparto de cartas encuentre a todos todavía sentados en la misma mesa. La partida sigue.

Río Negro

Radicales inquietos y la aclaración

La UCR reafirmó su alianza con JSRN y se inquieta por la futura pulseada de espacios. Pero, un sector interno, el Movimiento Radical, enseguida cuestionó esa decisión, con un comunicado. Luego, frente a un pedido, esa posición fue acompañada por fotos del grupo, que incluía a Patricia Romans. La exlegisladora luego desmintió su pertenencia y defendió la alianza con el oficialismo.

La movida del 3 de JSRN en Viedma

JSRN de Viedma prepara un acto para el 3 de diciembre, destinado a la asunción de las autoridades de la Mesa Local. Participará la conducción provincial, pero los organizadores aseguran que no habrá reunión y centran la movida en una cuestión local. Esa aclaración se explica por la intención de que el acto se constituya en la demostración de fuerza para la discusión que se viene en el oficialismo.

El vehículo y el revuelo legislativo

El Plenario de la Legislatura del martes se alteró en un momento cuando alguien mencionó el Mercedes que estaba estacionado en el patio del edificio de los bloques. Se trataba de un Mercedes GLC 300 Coupé, de un costo aproximado de US$ 120.000. El propietario no se conocía hasta que alguien hizo mención que en ese vehículo se movilizaba la abogada y legisladora cipoleña Yolanda Mansilla.

Invitados especiales que generaron incomodidad

La presencia de los intendentes Adrián Casadei (SAO) y Bruno Pogliano (El Bolsón), más el secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, en la última reunión de ATUR generó incomodidad en el sector privado. Los dirigentes fueron invitados por el Gobierno. Esa reunión, que no fue buena para los empresarios, la encabezó el ministro Carlos Banacloy, quien se fue apurado por otros compromisos.

Un ascenso oficial y las especulaciones

La promoción del área de Trabajo en el gobierno de Weretilneck ubicó a su secretaria Martha Avilés en el Gabinete y, además, su tratamiento legislativo mostró a esa funcionaria un fuerte respaldo sindical, a partir de la movilización lograda.

Con la aprobación de la Legislatura, Avilés salió a la calle y habló ante los referentes gremiales. No ocultó su emoción mientras algunos actores sindicales ya la promocionan, incluso especulan con su integración en la futura lista de legisladores de JSRN por un espacio de los gremios.

Esa posibilidad tiene una marcada dificultad: la histórica pretensión de llegar a la Legislatura del secretario general de la UOCRA Atlántica, Damián Miler, que fue el impulsor del ascenso de Avilés en Trabajo.