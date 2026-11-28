Ruta 151: un nuevo choque reaviva la preocupación por el puente del Tren del Valle.

Un camión chocó contra el puente ferroviario ubicado sobre la Ruta 151, a la salida de Cipolletti en dirección a Cinco Saltos. El incidente volvió a poner en foco una estructura que registra impactos recurrentes de vehículos de gran porte.

Otro impacto de un camión contra el puente en la Ruta 151

El puente, por donde circula el Tren del Valle en el tramo entre Neuquén y Cipolletti, es escenario de golpes de camiones que exceden la altura máxima permitida. Estos episodios generan daños y obligan a realizar tareas periódicas de mantenimiento sobre la estructura y las vías.

La reiteración de los choques también ha derivado en suspensiones del servicio ferroviario, en un punto de circulación clave para la conectividad del Alto Valle.

En desarrollo.