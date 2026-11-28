Los magistrados George Rodrigo Bandeira Galindo (Brasil) y María Teresa Infante Caffi (Chile) integraron la mayoría de 18 votos contra 3, con la que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado el pedido de medidas provisionales presentado por Argentina para frenar las actividades hidrocarburíferas del Reino Unido en el yacimiento Sea Lion, en las Islas Malvinas. En la vereda opuesta, la postura argentina recibió únicamente el respaldo de los jueces de Japón, India y el magistrado ad hoc designado por el país.

De acuerdo con la resolución oficial emitida por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en su sede de Hamburgo, la nómina de votaciones consignada en la ordenanza judicial y el relevamiento difundido por Clarín y Ex Ante Chile, los magistrados del organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ejercen sus funciones a título personal e independiente, sin representar de manera formal a sus respectivos gobiernos.

Quiénes son María Teresa Infante Caffi y George Rodrigo Bandeira Galindo

Los dos únicos jueces latinoamericanos que participaron de la votación se pronunciaron en contra del planteo argentino, aunque sus países mantienen el reconocimiento histórico al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas:

María Teresa Infante Caffi (Chile) : abogada de 76 años graduada en la Universidad de Chile e integrante del tribunal desde 2020, dirigió la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería chilena entre 1997 y 2014, representó a su país ante la Corte de La Haya en el diferendo marítimo con Perú y fue embajadora en los Países Bajos bajo las presidencias de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

: abogada de 76 años graduada en la Universidad de Chile e integrante del tribunal desde 2020, dirigió la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería chilena entre 1997 y 2014, representó a su país ante la Corte de La Haya en el diferendo marítimo con Perú y fue embajadora en los Países Bajos bajo las presidencias de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. George Rodrigo Bandeira Galindo (Brasil) : nacido en Recife y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia, fue postulado en 2026 por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para integrar el tribunal durante el período 2026–2035.

: nacido en Recife y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia, fue postulado en 2026 por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para integrar el tribunal durante el período 2026–2035. El trasfondo regional: la votación coincide en el calendario con la disputa por la ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, donde el carguero Danstar, de la naviera Easter Island, prevé zarpar el 17 de diciembre 2026, y con un escenario de vínculos diplomáticos acotados entre la administración de Javier Milei y los gobiernos de Brasil y Chile.

Qué jueces apoyaron a Argentina y cómo se conformó la mayoría en Hamburgo

La votación del tribunal, con sede en Hamburgo, dejó expuesta la composición de ambos bloques y el rol de los jueces ad hoc designados para este litigio: