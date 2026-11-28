El puntapié inicial en la construcción del Salón de Usos Múltiples -SUM- para la Epet N° 1 de Cutral Co ya se dio. El futuro espacio tendrá una superficie de más de 800 metros cuadrados de superficie cubierta y generará un lugar adecuado para la práctica deportiva y otras actividades del alumnado.

La nueva obra se levantará en el ala sudoeste de la manzana donde está el establecimiento de nivel medio. El plazo de ejecución fue fijado en 270 días corridos.

Después de la firma del convenio donde el gobierno provincial autorizó al municipio cutralquense la construcción como obra delegada, se cumplieron los plazos establecidos y se dio inicio a la obra. El SUM está sobre la esquina de Yrigoyen y Principal Sáez, en el barrio Centro Norte de Cutral Co.

El detalle de obra indica que la superficie tendrá 810 metros cuadrados y están contemplados el gimnasio, el hall de acceso, la cocina, los sanitarios, depósito y un entrepiso destinado al área técnica. En este primer tramo, se ejecutaron las plateas y empezó el levantamiento de mamposterías. Se realizarán adecuaciones en el sistema pluvial y en las instalaciones complementarias para garantizar el funcionamiento del edificio.

En esta instancia inicial se registró un 9% de avance, se informó de manera oficial. El presupuesto previsto para este nuevo espacio de la primera escuela técnica de Cutral Co fue fijado en $3.018 millones. «Es una obra que la escuela reclama hace 50 años. Había que tomar la decisión política para hacerla y la estamos haciendo en conjunto con la Provincia», señaló el intendente Ramón Rioseco.

La obra se ejecuta en el ala sudoeste del edificio principal (Foto: Gentileza)

La alta matrícula de este establecimiento medio, -más de 1.300 estudiantes– funciona con dos especialidades. Una es Maestro Mayor de Obras y la otra es en Química. La posibilidad de tener un espacio cerrado para la práctica deportiva del alumnado, era una antigua demanda, teniendo en cuenta que se evitará así las clases de Educación Física al aire libre, en especial durante la época invernal.

Este trabajo forma parte del programa provincial que incluye la construcción de nuevos edificios, ampliaciones y refacciones en establecimientos de distintas localidades. Figuran la Epet de Añelo, Rincón de los Sauces, Plottier, San Patricio del Chañar, Centenario, Neuquén capital y Villa La Angostura. Además, están previstos nuevos edificios de futuras escuelas en San Martín de los Andes, Chos Malal y Cutral Co.



