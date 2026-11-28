Estudiantes de 103 escuelas del país participaron del XXII Encuentro Nacional Uniendo Metas de Asociación Conciencia. Simularon que representaban a un país en una sesión de la ONU. «Es muy enriquecedor porque vas recolectando de cada delegación un poco, para ver qué ideas y posturas tiene cada uno», comentaron Lara y Jere de Comodoro Rivadavia, Chubut. Lo que más valoraron fue que volvieron con nuevos amigos de Neuquén, de Buenos Aires y de Rosario.

«Se habla mucho en el debate público de la apatía o de la baja participación en la cosa pública de los sectores más juveniles. Acá se ve todo lo contrario. Tienen una participación súper activa», enfatizó Manuel Cid, director de programas de Asociación Conciencia, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Señaló que, para ello, hay que estimularlos.

Eso pretendieron hacer del 21 al 23 de noviembre de 2026, en la Facultad de Derecho de la UBA. Allí se reunieron 800 estudiantes, de 15 y 16 años, de escuelas públicas y privadas de 36 ciudades y 11 provincias. Sesionaron en ocho órganos simulados y aprobaron 13 resoluciones por consenso.

Una de ellas, en el Consejo de Seguridad, abordó el conflicto entre Israel y Palestina. También se debatieron la prevención de femicidios y el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los jóvenes valoraron el encuentro con otros adolescentes de todo el país. (Gentileza).

Cómo fue la simulación de la ONU

Para llegar a esas sesiones, los jóvenes se capacitarse durante todo el año. Estudiaron los temas de la agenda y la posición del país que les tocó representar. Tuvieron que construir argumentos para defender una postura y negociar acuerdos con las otras delegaciones.

Comenzó el sábado 21 de noviembre. Después del acto de apertura y del himno, las delegaciones se repartieron en los distintos órganos. Hubo sesiones de hasta diez horas, con discursos, consultas informales y enmiendas. Lara y Jere representaron a Bélgica en una comisión de la Asamblea General y prepararon un discurso junto con otras delegaciones.

En el Consejo Económico y Social, una estudiante de Luján que representó a Alemania puso el foco en la inteligencia artificial, el desempleo juvenil y la capacitación. «Pude dar mi discurso al frente de todo este Consejo», contó emocionada. Tras la exposición de las posturas, el desafío era pasar de las propuestas de cada país a un anteproyecto común.

Jugaron a ser diplomáticos por tres días. (Gentileza).

En otra comisión de la Asamblea General, los representantes de Grecia explicaron cómo se organizó la negociación. Primero defendieron sus posiciones y se hicieron preguntas, después llegó el turno de los bloques regionales. «Vamos a ponernos de acuerdo entre regiones», dijeron antes de esa etapa. Luego se reunieron para armar una declaración final.

Abril y Luciana, de San Rafael, Mendoza, representaron a Panamá en el Consejo de Seguridad. Tras varias horas de debate entre el sábado y el domingo, contaron que lograron «una resolución aprobada por todos los miembros» sobre Israel y Palestina. Más tarde, les tocó un tema sorpresa.

En el Consejo de Derechos Humanos, Benjamín y Mario, de Rosario, representaron a México. Su bloque propuso un sistema de alertas tempranas y normas que cada país pudiera adaptar a su Constitución. «Escuchamos propuestas muy interesantes», contó uno de ellos. El lunes se firmaron los acuerdos y, en el plenario de cierre, las autoridades de cada órgano explicaron hasta dónde habían llegado.

El encuentro se desarrolló el fin de semana pasado en Buenos Aires. (Gentileza).

Preparar a los jóvenes para el debate público: «Son muy importantes las formas»

Cid remarcó que, además de las ideas, también es importante cómo se expresan. «Delegado, respete las formas», es una de las advertencia habitual de las autoridades cuando el debate comienza a transformarse en ataque.

La preparación combina el estudio de los temas con la práctica de la oratoria y del trabajo en equipo. El referente de Asociación Conciencia agregó que trabajaron en la tolerancia a la frustración, ya que no todas las propuestas reúnen los apoyos necesarios.

Para algunos, el modelo abre una pregunta sobre qué estudiar. Cid recordó casos de jóvenes que cambiaron de rumbo y eligieron Derecho o Ciencia Política. Para otros, les brindó habilidades que se pueden aplicar en la vida cotidiana. «Hoy me animo a defender mis ideas, a escuchar otras opiniones y a enfrentar desafíos que antes me parecían imposibles», dijo Sol, de 17 años.

El director también destacó que estudiantes de escuelas públicas y privadas, de ciudades grandes y localidades alejadas, pudieron encontrarse «de igual a igual». La apuesta es que esa práctica no termine con la simulación y les dé herramientas para involucrarse en los problemas de sus propias comunidades.

Los jóvenes debieron exponer sus discursos frente a cientos de estudiantes. (Gentileza).

Cómo participar

Uniendo Metas está dirigido a estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria. El programa tiene 24 modelos locales en 11 provincias. Cid indicó que, en la Patagonia, hay delegaciones en Comodoro Rivadavia, Bariloche y Neuquén. Señaló que los estudiantes reciben una beca para participar del Encuentro Nacional.

Los demás cupos se cubren con una inscripción abierta a las escuelas, incluso si están en localidades sin modelo propio. Los estudiantes interesados pueden consultar con sus docentes y seguir las cuentas de Instagram de Uniendo Metas y Asociación Conciencia, donde se publican las novedades del programa.