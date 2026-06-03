La OPTA simuló el resultado del Mundial: la predicción sobre la selección campeona del mundo

Foto Maxi Failla. El DT confía en dar pelea rumbo a la defensa de la corona.

Campeones y defensores del título: inexorablemente, el seleccionado argentino es candidato desde el vamos a repetir la faena, al menos en la previa, en el incipiente Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La OPTA, la súper computadora de estadísticas deportivas, realizó una simulación de resultados de la cita mundialista, logrando determinar, según ciertas variables, qué selecciones cuentan con más chances de alzarse la corona de campeonato.

¿Cómo le irá a Argentina según ese estudio? Luego de 10.000 simulaciones, el resultado arrojó que el combinado dirigido por Lionel Scaloni cuenta con un 10,4% de chances de consagrarse campeón, ubicado en el 4° lugar de la tabla.

España aparece como el gran candidato, según el estudio de proyección, con 16,1%, por delante de Francia, finalista en Qatar 2022 y campeona en Rusia 2018, segunda con 13% de chances, y de Inglaterra, que completa el podio con 11,2%.

Argentina aparece inmediatamente después, en el cuarto lugar, como la mejor selección sudamericana. Detrás, asoman Brasil en el sexto puesto, con 6,6%; Colombia en el 11°, con 2,1%; Uruguay en el 13°, con 1,7%, y finalmente Ecuador, en el 16° lugar con 1,4%. (Fuente-ESPN)

Principales posiciones del Mundial según el estudio