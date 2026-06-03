El alentador mensaje de Nico Paz de cara al Mundial: «Últimos días de recuperación»

La Selección Argentina continúa ajustando detalles para el debut mundialista y uno de los nombres que más atención genera en la recta final de la preparación es el de Nicolás Paz. El volante ofensivo sigue trabajando para dejar atrás su lesión y, en medio de las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales sobre una posible baja de la lista, decidió llevar tranquilidad con un mensaje propio.

“Últimos días de recuperación, con muchas ganas de arrancar”, escribió el futbolista en una historia de Instagram junto a una imagen de uno de sus trabajos físicos. Un posteo breve, pero suficiente para transmitir optimismo en un momento donde su evolución es seguida de cerca tanto por el cuerpo técnico como por los hinchas.

El posteo de Nico Paz en medio de los rumores sobre su lesión.

La preocupación alrededor de Paz había crecido en los últimos días a partir de distintas versiones que incluso hablaban de una eventual salida de la nómina mundialista y la posibilidad de que otro futbolista ocupara su lugar.

Entre los nombres mencionados apareció el de Emiliano Buendía, quien recibió el llamado precautorio por si hay alguna baja de último momento.

Sin embargo, según se pudo saber, en el cuerpo técnico mantienen la confianza en que el mediocampista llegará en condiciones al Mundial. De hecho, el panorama es considerado positivo y la expectativa es que, una vez superado el amistoso frente a Honduras, pueda comenzar a integrarse progresivamente a la par de sus compañeros.

Por eso, lejos de encender alarmas, el mensaje del jugador fue interpretado como una señal alentadora. No sólo porque ratifica que atraviesa la etapa final de la recuperación, sino también porque refleja el mismo optimismo que existe dentro del predio de la Selección.

A menos de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, cada detalle físico es seguido con atención. Y en el caso de Paz, uno de los proyectos jóvenes que más ilusionan dentro del plantel de Lionel Scaloni, las sensaciones siguen siendo favorables.

Su publicación sirvió para reforzar esa idea: la recuperación avanza y el objetivo sigue siendo llegar en plenitud a la gran cita en Estados Unidos.