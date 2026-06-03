Quiénes son los siete jugadores que podrían reemplazar a los lesionados en la Selección Argentina de cara al Mundial

Capaldo sería titular en el amistoso ante Honduras y fue preservado por Scaloni en caso de alguna lesión. (@nicocapaldo)

La semana pasada, Lionel Scaloni comunicó la lista de los 26 futbolistas convocados para representar a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Sin embargo, él y su cuerpo técnico también mantienen una nómina de siete jugadores que podrían incorporarse al plantel definitivo ante alguna baja por lesión.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) les advirtió a esos futbolistas que continúen con sus entrenamientos porque permanecen bajo observación ante cualquier imponderable, tal como ocurrió en la previa de Qatar 2022, cuando Thiago Almada y Ángel Correa reemplazaron a los lesionados Nicolás González y Joaquín Correa.

El cuerpo técnico sabe que todos los convocados deben llegar en óptimas condiciones físicas y por eso definió una lista de posibles reemplazantes en caso de emergencia: Santiago Beltrán (River), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Agustín Giay (Palmeiras), Máximo Perrone (Como), Emiliano Buendía (Aston Villa), Tomás Aranda (Boca) y Matías Soulé (Roma).

Algunos de ellos se entrenan en Estados Unidos junto al plantel que se prepara para la Copa del Mundo. Es el caso de Beltrán, Capaldo, Giay y Aranda, mientras que los restantes trabajan de manera particular. De hecho, Capaldo sería titular en el primer amistoso de la Selección, este sábado ante Honduras, y podría meterse en la lista definitiva en caso de que Gonzalo Montiel no evolucione favorablemente de su desgarro.

Por otro lado, Emiliano Buendía aparecía como el principal candidato para reemplazar a Nicolás Paz si el futbolista del Como no lograba recuperarse de su lesión en la rodilla. Sin embargo, el propio Paz descartó esa posibilidad a través de sus redes sociales con un mensaje alentador: «Últimos días de recuperación. Con muchas ganas de arrancar».

Lionel Scaloni tendrá, de acuerdo al reglamento de la FIFA, hasta 24 horas antes del debut mundialista para realizar modificaciones en la lista por lesión. Argentina debutará ante Argelia el 16 de junio desde las 22. En el caso de los arqueros, la normativa permite reemplazarlos por causas de fuerza mayor en cualquier momento de la fase final.

Además de Montiel y Nico Paz, los futbolistas que todavía no están en plenitud física son Emiliano «Dibu» Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Lionel Messi. De todas formas, se espera que todos estén disponibles para el estreno ante Argelia e incluso que algunos sumen minutos en el amistoso frente a Islandia, programado para el próximo 9 de junio.