La pista de patín de la Federación Neuquina, sin techo y con el piso destruido

Hace un año, más precisamente el 2 de mayo de 2023, se anunció una obra que sorprendía por sus dimensiones: el techado de la pista de patín que la Federación Neuquina tiene en el Paseo Centenario. Hoy, las chapas brillan por su ausencia, pero lo peor de todo es que el óvalo está destruido y no se puede utilizar para las competencias.

“Este es el primer patinódromo que se va a techar en toda Sudamérica y con este van a ser solo diez los techados en el mundo entero”, afirmó Omar Gutiérrez, listo para encarar sus últimos siete meses de gestión. La primera parte de la megaobra iba a estar terminada en septiembre de 2023 y por eso empezaron rápidamente con los movimientos de tierra.

Esos trabajos implicaban meterse unos metros en pista, para poder colocar las columnas y empezar a soñar con una impactante cobertura que superaba los 4.000 metros cuadrados. Hoy, no hay techo, tampoco hay vigas y, lo peor, falta un alto porcentaje de un cemento que supo ser sede del Nacional de Clubes y que hoy sería clave para que entre en la rotación de escenarios en la Liga Provincial. Ya no está más el de la Asociación Española y el del Parque Central no está en condiciones para la competencia.

«Todo se fue dilatando y hubo cambio de gobierno»

Marcos Topo López, presidente de la Federación Neuquina de Patín, habló del tema: “Había un proyecto nuestro y una decisión del gobernador de acompañarlo, y por eso nos embarcamos el año pasado. Cerramos la pista y comenzaron a trabajar en las bases. Eso implicaba romper un metro adentro la pista. Después, por distintas razones, todo se fue dilatando y hubo cambio de gobierno”.

El objetivo, ahora, pasa por recuperar la pista. “La idea es tenerla pista en condiciones otra vez y apuntamos al torneo federativo que se va a realizar en noviembre”, afirmó López.

De todos modos, queda esa deuda pendiente de tener un gran estadio para la actividad. “Era un sueño importante, pero sobre todo un reconocimiento a la historia del patín. Iba a ser un lugar para todo tipo de eventos, no solo deportivos sino también culturales”, siguió el dirigente.

“Con eso apuntábamos a la autogestión, pero lamentablemente no sucedió. Ahora habrá que aguantar y tratar de recuperar la pista, que es una de las más rápidas del país. Veremos si con el nuevo gobierno se puede desempolvar el proyecto”, agregó.

Faltaron a la palabra

Durante el anuncio del año pasado, sorprendieron con la rapidez que se iba a terminar la primera parte de la obra. Se trataba de un lugar cerrado, de 4.100 metros cuadrados, con capacidad para unas 4.500 personas, a futuro. “Las fechas se dieron porque daban los tiempos para ir por etapas. No se si la elección (de abril) influyó en la decisión, ahora hay que pensar para adelante y recuperarla”, insistió López.

El titular de la Federación, quien dejará el cargo el 7 de mayo (habrá asamblea y no se presentará a la reelección), sentenció que se faltó a la palabra: “No sólo a nosotros, también al pueblo de Neuquén. La obra fue mencionada en el discurso de la Legislatura, el 1 de marzo. Yo nunca supe porque se paró. Hablaba con los interlocutores y nadie sabía decirme que pasó”.

El proyecto que quedó trunco

El predio ubicado en el Parque Centenario tiene hoy una capacidad estimada de 1.500 personas, entre las tribunas existentes y los alrededores de la (destruida) pista. La idea, con el proyecto anunciado en mayo del 2023, era llevarla a 4.500 y aumentar el número de disciplinas.

Además de la modalidad carrera, el patín tiene especialidades como el artístico, hockey sobre patines y roller derby. Todas iban a tener su lugar en el predio cercano al aeropuerto.

Incluso, en el playón interno se podían desarrollar deportes como básquet, vóley y hándbol, como así también aprovechar el espacio para eventos culturales. Hoy, con varios pasos para atrás, el objetivo es bastante menos ambicioso: tapar pozos y recuperar la pista de patín carrera.