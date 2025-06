La preocupación de Franco Colapinto tras las prácticas en el GP de Canadá: «El auto está muy desconectado»

Franco Colapinto tuvo un arranque irregular en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Luego de terminar 19° en la FP1 y 18° en la segunda, analizó con preocupación el bajo rendimiento del Alpine y apuntó a las dificultades para encontrar ritmo en las vueltas rápidas.





Tras las prácticas libres, Franco Colapinto fue contundente con su análisis. «No entiendo por qué soy tan competitivo en el long run con nafta, más rápido que Pierre, y después con poca nafta y goma nueva estoy tan lejos. No sé. Hay cosas que no tienen mucho sentido«. Su rendimiento con el tanque lleno fue bueno e incluso superó a su compañero Pierre Gasly en ritmo, pero en simulación de clasificación, el auto no respondió.

En ambas prácticas, el argentino quedó lejos de los primeros puestos. Pero lo más preocupante no fue el tiempo sino la sensación de no poder controlar el coche en sectores clave del circuito Gilles Villeneuve.

Los dos trompos, ambos en el mismo punto del trazado (curva 2), encendieron la alarma. «El auto está muy desconectado, en curva lenta no pude doblar y ya de atrás se va«, explicó.

Más allá del mal trago, Colapinto se enfocó en lo que viene. «Hay que entender un poco el por qué y mejorar para mañana. Solo se puede. Si estamos competitivos en el long run, no hay porqué no estarlo en qualy«.

La actividad en Canadá continuará el sábado con la tercera práctica libre desde las 13:30 (hora de Argentina), y luego la clasificación, a partir de las 17, que definirá el orden de largada para la carrera del domingo, pautada a 70 vueltas y con inicio a las 15.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la FP1 del Gran Premio de Canadá

La primera práctica del Gran Premio de Canadá no dejó buenas sensaciones para Franco Colapinto con su Alpine. El piloto argentino finalizó 19°con un tiempo de 1:14.645, superando apenas a Nico Hülkenberg (Sauber). Ahora intentará mejorar su rendimiento en la segunda práctica libre.

Franco Colapinto quedó a 0.828 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien se ubicó en el noveno lugar con una vuelta de 1:13.817. A pesar de algunas mejoras parciales, el argentino no logró escalar posiciones durante la tanda.

Por su parte, Max Verstappen fue el más rápido con un registro de 1:13.193, seguido por Alex Albon (1:13.232) y Carlos Sainz (1:13.275), en una sorprendente actuación de los Williams. Lando Norris cerró la sesión en el séptimo lugar, mientras que su compañero Oscar Piastri fue 14°.

El piloto argentino tuvo un susto al inicio de la tanda porque perdió el control de su auto, provocó una bandera amarilla, pero logró continuar sin daños. Luego tras un paso por boxes para cambiar neumáticos y hacer ajustes en la suspensión trasera, regresó a pista, pero no logró una mejora significativa en su posición.

¡¡TROMPO PARA COLAPINTO EN EL COMIENZO DE LA FP1!! Por suerte no hubo problemas para el auto y el 43 sigue con NORMALIDAD.



Uno de los incidentes más notorios tuvo como protagonista a Charles Leclerc, quien se pasó en la frenada y chocó contra el muro, provocando una bandera roja. “Me di contra la pared. Pido disculpas. Fue mi error”, expresó por radio el piloto monegasco de Ferrari.

Los horarios del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

Viernes 13 de junio

Práctica Libre 1: 14:30 a 15:30

Práctica Libre 2: 18 a 19

Sábado 14 de junio

Práctica Libre 3: 13:30 a 14:30

Clasificación: 17 a 18

Domingo 15 de junio

Carrera: 15