Pasividad anticipada: Rolando Figueroa habló sobre el régimen para estatales con falta de aportes

El gobernador Rolando Figueroa manifestó estar «de acuerdo» en líneas generales con el proyecto que pretende instaurar un régimen de pasividad anticipada para un grupo de estatales con falta de aportes en la administración pública de Neuquén.

La propuesta fue presentada hace unos días por el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, y tuvo su primer avance la semana pasada en la Legislatura, donde recibió una moción de preferencia para que sea analizada por los diputados.

Si bien en un principio se especuló con que podía ser incluida en el encuentro que mantuvo la comisión de Trabajo hoy, finalmente se decidió pasarla para la próxima semana.

«El presidente de la comisión (Francisco Lépore, de Avanzar) se comprometió a incluirla en la reunión del martes que viene», explicaron fuentes legislativas.

Consultado por Diario RÍO NEGRO en un encuentro con periodistas, Figueroa dijo encontrarse de acuerdo con el sentido de la iniciativa que presentó el sindicato estatal.

El mandatario vinculó el proyecto con las relaciones laborales que, en el pasado, estableció el Estado provincial en condiciones de precariedad.

Hizo referencia de esa manera a los trabajadores de la administración pública provincial que ingresaron, en algunos casos, bajo el paraguas de programas sociales o de desarrollo laboral que hoy ya no existen.

Pasividad anticipada: a quiénes alcanza el proyecto de ATE

En los fundamentos, ATE mencionó a las personas que se desempeñaron en planes como el trabajar o el de jefas y jefes de hogar, periodo durante el cual no incorporaron aportes previsionales en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El régimen de pasividad anticipada consiste en el pase a retiro de los estatales que hayan superado en al menos cinco años la edad jubilatoria establecida por la ley provincial 611 y no cuenten con los aportes suficientes para acceder al beneficio.

Los trabajadores adheridos al esquema dejarían de asistir a sus puestos de trabajo, aunque continuarían cobrando sus salarios sin modificaciones hasta tanto cumplan con el requisito de años fijado por el sistema jubilatorio provincial.

Una vez alcanzado el objetivo, dice el proyecto de ATE, el agente quedaría en condiciones de comenzar de forma inmediata su trámite formal de jubilación.

Las vacantes que se generen, por otra parte, serían cubiertas en función de las «necesidades» que surjan del propio Estado, se indicó en la redacción que enviaron Quintriqueo y otros dirigentes de la conducción del sindicato estatal.

En Neuquén el régimen ordinario establece una edad jubilatoria de 60 años para los hombres y de 55 para las mujeres.

La discusión en la Legislatura, para el mes de mayo

Hasta la semana pasada todavía no estaban claros los apoyos en la Legislatura.

En el bloque del oficialismo de Comunidad, por ejemplo, dijeron no tener una posición tomada aún. Un planteo similar se escuchó desde otros sectores aliados, que prefirieron conocer en detalle el impacto de la medida antes de tomar una postura.

Sí manifestaron su acompañamiento expreso algunos de los diputados que recibieron a Quintriqueo durante su exposición en la Cámara, como Mónica Guanque (Neuquén República) y Juan Sepúlveda (MPN).

La presentación de la ley se dará la semana próxima, cuando la comisión de Trabajo que preside Francisco Lépore la incluya en su temario, según informaron desde el cuerpo este martes.

Pasividad anticipada: Rolando Figueroa prometió «novedades»

Ante la pregunta de este diario, Figueroa cuestionó el accionar del Estado por contratar empleados en condiciones irregulares.

Afirmó que fue la propia Provincia «la que hizo uso» de ese tipo de relaciones laborales que, con el tiempo, generaron que un importante número de agentes no reunieran los requisitos para llegar a la jubilación.

Por otra parte, adelantó que la semana que viene habrá novedades sobre el tema, aunque no entró en detalles sobre la propuesta que podría acercarse desde el Ejecutivo.

Esto ocurrirá a la vuelta de su estadía en Texas, donde participará desde el fin de semana en la Offshore Technology Conference (OTC) 2026, uno de los eventos más convocantes sobre la energía del mundo.