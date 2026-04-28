Roca pavimentará la calle Damas Patricias, conector clave con la Ruta Nacional 22

Es la segunda licitación dentro del plan de conectores viales en Roca. Foto: archivo.

La Municipalidad de Roca lanzó la licitación pública para avanzar con la pavimentación de calle Damas Patricias y obras complementarias, una intervención incluida dentro del plan de los 10 conectores viales que se prevén construir en dos años.

Este corredor es una de las arterias principales que vincula directamente el casco urbano con la Ruta Nacional 22, facilitando el flujo vehicular en sentido norte-sur.

El presupuesto oficial destinado a los trabajos asciende a $475.073.613 y contempla la contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución del proyecto.

La obra se desarrollará sobre calle Damas Patricias, en el tramo comprendido entre Estados Unidos y Bolivia, con tareas de pavimentación y cordón cuneta para completar trabajos que habían quedado inconclusos tras la paralización de proyectos nacionales.

Una obra clave dentro del plan vial de Roca para mejorar los accesos desde la Ruta Nacional 22

El Plan de Conectividad e Infraestructura Vial se desarrollará por etapas e incluye una serie de intervenciones destinadas a mejorar las principales arterias de la ciudad. Las obras alcanzarán avenidas, accesos y corredores urbanos de alto tránsito que conectan distintos barrios en sentido norte-sur y este-oeste.

Entre las arterias incluidas figuran los accesos desde la Ruta Nacional 22, como Damas Patricias, Rosario de Santa Fe, San Juan, Avenida Roca, Mendoza, Jujuy y Vitter, además del ingreso desde la Ruta Provincial 6 por Avenida Jorge Newbery.

También se prevén mejoras en conectores internos estratégicos como Evita, Gelonch, Villegas, 25 de Mayo, Rochdale, Alsina, Güemes y Los Álamos.

La obra completa de del conectores viales cuenta con un presupuesto estimado de $2.472 millones y se ejecutará mediante licitación pública, bajo el sistema de ajuste alzado.

Continuidad de las obras viales iniciadas en 2026

La licitación de Damas Patricias se suma al inicio reciente de la obra del conector vial de calle Güemes, considerada la primera etapa visible del plan municipal.

Ese proyecto comprende la pavimentación en el tramo comprendido entre Jujuy y Mendoza, donde se ejecutarán tareas de construcción de cordón cuneta y badenes.

A esto se suma la incorporación de estacionamientos a 45 grados, la demarcación de señalética vial y la instalación de alcantarillas en puntos estratégicos.

Con esta nueva convocatoria, la gestión municipal busca sostener el ritmo de inversión en infraestructura urbana y avanzar con mejoras en corredores considerados prioritarios para el tránsito diario de la ciudad.