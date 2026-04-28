Allanamientos en Neuquén por presunto almacenamiento de material de explotación sexual infantil

En una acción coordinada a escala global, la ciudad de Neuquén se convirtió en uno de los puntos clave de la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”. El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia ejecutó dos allanamientos bajo la sospecha de almacenamiento y distribución de material de explotación sexual infantil, en el marco de una investigación que involucra a 16 países.

Un golpe internacional contra el abuso digital

La operación no solo tuvo lugar en Argentina, sino que se extendió por naciones como Brasil, Uruguay, Colombia y Perú, entre otras. El objetivo central es desarticular redes de tenencia y difusión de contenidos vinculados a delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

En la capital neuquina, los procedimientos fueron liderados por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabatté, contando con la autorización del juez de garantías Raúl Aufranc y el apoyo de la Policía provincial.



El origen de la investigación: El rastro de las IP

La intervención local comenzó a gestarse a mediados de febrero, tras un reporte crítico de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires.

Cooperación clave: La información se canalizó a través del convenio con el sistema estadounidense ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Online Protection System).

Rastreo tecnológico: Mediante el análisis de direcciones IP y requerimientos a empresas de telefonía, los investigadores lograron ubicar con precisión dos domicilios en la ciudad de Neuquén.

Secuestro de material y próximos pasos

Durante los operativos realizados esta mañana, el personal judicial y policial se centró en la incautación de evidencia digital. Entre los elementos secuestrados se encuentran dispositivos móviles (Computadoras, tablets y teléfonos celulares), de almacenamiento (discos duros, pendrives y tarjetas de memoria) y se procedió a identificar a los residentes de ambas viviendas.

«Luego de procesar la información recolectada, la fiscalía determinará los próximos pasos y las posibles imputaciones en el contexto de la investigación», informaron fuentes judiciales.

Este operativo refuerza el compromiso de las autoridades regionales en la lucha contra la criminalidad informática y la protección de los derechos de los menores de edad en el entorno digital.