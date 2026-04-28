Más rutas para Vaca Muerta: las petroleras firman mañana el fideicomiso que financiará las obras

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participará este miércoles junto a 10 operadoras de Vaca Muerta de la firma de un segundo fideicomiso para financiar nuevas obras de asfalto en tramos críticos para la industria hidrocarburífera.

Tras la experiencia del fideicomiso que se constituyó el año pasado para la construcción del bypass a Añelo, que se adjudicó semanas atrás, ahora las empresas aportarán dinero bajo un nuevo esquema que combinará anticipo de regalías y de pago de peajes.

El encuentro será mañana a las 15 en Buenos Aires y servirá para dar el trazo final al documento que comprometerá a las operadoras de Vaca Muerta a financiar nuevas obras de infraestructura vial en la provincia.

Así lo anticipó Figueroa durante un encuentro con periodistas en Casa de Gobierno del que participó Diario RÍO NEGRO.

El esquema lo había anunciado por primera vez en la apertura de sesiones de la Legislatura, el 1 de marzo: allí indicó que las firmas «destinarán fondos de forma voluntaria» para reasfaltado o duplicación de calzada en zonas críticas para la industria. Será enviado a la Legislatura para su ratificación.

Las obras a financiar incluyen la repavimentación de la Ruta 7 desde el límite con Río Negro pasando por San Patricio del Chañar hasta la ciudad de Añelo. También la pavimentación de la Ruta 51 desde el cruce de la Ruta 8 hasta la Ruta 17.

«Si nosotros vamos por la Ruta 67 al Mari Menuco, vamos a continuar esa ruta hasta la 17 que viene de Cutral Co, con lo cual quienes vayan a Añelo lo van a poder hacer por esa ruta sin tener que atravesar Añelo. Son varios kilómetros y agilizan muchísimo el tránsito», indicó.

Por otro lado, el fideicomiso que firmarán mañana las petroleras también incluirá la repavimentación desde la Ruta 51 desde arriba del dique hasta Rincón de los Sauces.

Rolando Figueroa vuelve a Houston para la OTC

El gobernador Rolando Figueroa partirá sobre el fin de esta semana a Houston, Estados Unidos, en donde participará de la Offshore Technology Conference (OTC) 2026, uno de los eventos más convocantes sobre la energía del mundo.

Según anticipó hoy, su agenda comenzará el domingo 3 de mayo con una exposición en Club del Petróleo de Houston, en una actividad organizada por la Argentina-Texas Chamber of Commerce (ATCC).

En tanto el martes 5 participará de la OTC a través del panel «Argentina as a Reliable Energy Partner: The Role of Vaca Muerta in the Global Energy Market» (Argentina como un socio energético confiable: el rol de Vaca Muerta en el mercado energético global).

El gobernador, quien destacó que es la primera vez que Neuquén cuenta con un panel propio en el evento, expondrá junto al CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, el vicepresidente de Supply Chain de PAE, Marcelo Gioffre, y el ministro de Energía de la provincia, Gustavo Medele.

Figueroa viajará junto al intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, ya que destacó que la zona de la comarca petrolera tendrá un rol protagónico en los proyectos de GNL que se desarrollarán en los próximos años.