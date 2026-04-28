Liga Confluencia: así se jugará la 8° fecha, que comenzará con dos adelantos

El próximo fin de semana se disputará la 8° fecha de la Liga Confluencia, el torneo de futbol del Alto Valle. Ya se conocen los días y horarios de una nueva jornada.

La fecha comenzará el jueves con dos adelantos. En Cipolletti, San Martín se medirá ante Deportivo Huergo desde las 22. El León buscará volver al triunfo tras cuatro fechas y la visita tratará de recomponerse de la goleada sufrida en la fecha pasada. Además, Catriel recibirá a Círculo Italiano, que es el único equipo que no ganó en el Apertura.

El resto de la jornada se disputará el domingo, donde todos los partidos irán a las 15 horas. El puntero Cimac viajará a La Pampa para enfrentarse a Petroleros en una visita de alto riesgo. Atlético Regina, que viene de dos empates consecutivos, hará de local en cancha de Círculo italiano ante Unión de Allen.

La pelota también rodará en Roca. En el Luis Maiolino, el Naranja, que no suma de a tres desde el arranque del torneo, intentará volver a la senda del triunfo contra Fernández Oro. Por último, Pillmatún y Argentinos del Norte se verán las caras en el predio de la Isla Jordán.

El pendiente de la fecha será el duelo entre La Amistad – Cipolletti, que se postergó, ya que el Albinegro jugará su encuentro correspondiente por la 7° fecha ante San Martín este miércoles a las 21.

Las posiciones: Cimac (17), Atlético Regina (15), La Amistad (14), Petroleros Pampeanos (11), Unión (9), Argentinos del Norte (9), Huergo (8), Deportivo Roca (7)*, Cipolletti (7)*, Pillmatún (7)*, Catriel (6)*, Fernández Oro (6), Círculo Italiano (2).

*Equipos con un partido menos.

Programación en la Zona Ascenso

En la segunda categoría, la fecha comenzará el viernes 1° de mayo, con el duelo en Allen entre Alto Valle y Experimental (18:00). Continuará el sábado en CECAP – San Sebastián, que jugarán en el Luis Maiolino desde las 21.

El cierre será el domingo con cuatro encuentros en simultaneo a las 15. El líder San Isidro se enfrentará a Chichinales en el duelo destacado de la jornada. En Cinco Saltos, Deportivo Godoy pondrá en juego su invicto contra Maracacinho. Además, se medirán Independiente de Catriel – San Carlos y Mainque – El Salvador.

Las posiciones: San Isidro (17), Deportivo Godoy (15), Cecap (14), Chichinales (14), Experimental (12), San Carlos (12), Independiente de Catriel (12), San Sebastián (7), Alto Valle (6), Maracacinho (5), El Salvador (2), Mainqué (0).