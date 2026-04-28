Qué dupla de chef representará a Río Negro en la Fiesta del Chef Patagónico y qué cocinarán

La presencia de Río Negro en el próximo Festival del Chef Patagónico en Pehuenia Moquehue no es casualidad, sino el resultado de un camino trazado por años de kilómetros recorridos y fuegos compartidos. Los chefs Juan Izaguirre y Juan Solorza volverán a formar dupla para representar a la provincia en uno de los escenarios más prestigiosos del país, consolidando un equipo que ya es marca registrada en la difusión de la cocina regional.

Izaguirre (izq.) y Solorza (der.) darán una clase magistral el sábado 2 de mayo, a las 16:15 en el Auditorio de la Fiesta del Chef Patagónico 2026 en Pehuenia Moquehue.

En la gran mesa en que ambos cocinarán ante el público, este sábado 2 de mayo a las 16:15 en el Auditorio de Clases Magistrales de la fiesta, habrá carnes de cordero y cerdo, truchas y pulpitos tehuelche, hongos, manzanas y peras más frutos rojos, entre otros productos, con un soporte visual que pondrá en contexto estos insumos dentro de la matriz productiva rionegrina.

Con una trayectoria que los ha llevado a representar a Río Negro en grandes vidrieras como la Feria Internacional de Turismo (FIT), Caminos y Sabores y el emblemático Bariloche a la Carta, entre otros, Izaguirre y Solorza han trascendido el papel de cocineros para convertirse en verdaderos embajadores gastronómicos. Su participación en torneos nacionales y ferias federales no ha tenido otro objetivo que el de poner en valor la conexión directa entre el productor y el plato.

Días atrás, Izaguirre y Solorza en Cipolletti.

Defensores acérrimos del concepto Kilómetro 0, la dupla sostiene que la cocina rionegrina debe ser el reflejo de su trazabilidad. «Nuestra sentir y labor es ser puente de los productores que están en cada rincón de la provincia y seguir aportando valor a la identidad rionegrina”, argumentan ambos chefs.

Esa filosofía de sostenibilidad y comercio justo es la que llevarán a Pehuenia, donde la estepa, el valle, el mar y la cordillera se fusionarán en una propuesta técnica que respeta, por sobre todo, la estacionalidad y el origen.

En este sentido, la clase será particular: así la diseñan y sueñan ambos cocineros. No tendrá estridencias. Es que la cocina tiene tanto para emocionar que no necesita del espectáculo para llegar a la gente. Al revés, si fuese muy espectáculo la emoción de la cocina se esfumaría en segundos.

Ambos recién vienen de trabajar juntos en el festival Punto Río Negro, celebrado días atrás en Cipolletti. Ahora, el reencuentro en los fuegos de Pehuenia Moquehue genera grandes expectativas, no solo por la calidad técnica de ambos profesionales sino por el mensaje que transmiten: una gastronomía con identidad, que recorre distancias para acortar la brecha entre el campo y la mesa urbana. Río Negro llega al festival con sus mejores exponentes, listos para demostrar que el sabor de la Patagonia es, ante todo, su gente y su tierra.

Río Negro es un territorio donde la identidad gastronómica no se hereda de manera lineal, sino que se crea, se adapta y se resignifica constantemente. Este será nuestro punto de partida para nuestra clase en la Fiesta del Chef Patagónico, el próximo fin de semana. Juan Izaguirre, embajador de la gastronomía de la provincia de Río Negro

Izaguirre, como Solorza, sostiene que “la identidad de la provincia de Río Negro se encuentra en permanente construcción. Con apenas setenta años de historia como provincia, no arrastra tradiciones rígidas ni estructuras cerradas; por el contrario, se nutre del encuentro entre culturas, corrientes migratorias y paisajes diversos. Desde la cordillera hasta el mar, pasando por los valles productivos y la estepa, Río Negro es un territorio donde la identidad gastronómica no se hereda de manera lineal, sino que se crea, se adapta y se resignifica constantemente. Este será nuestro punto de partida para nuestra clase en la Fiesta del Chef Patagónico”.

Esta búsqueda, este logro y esta evolución de la que hablan Solorza e Izaguirre la compartirán para que la disfruten quienes vayan este sábado 2 de mayo a las 16:15 al Auditorio de clases magistrales. La Fiesta del Chef Patagónico no es un simple evento que empieza el 1 de mayo y termina tres días después; nada de eso. Es un catalizador que perdura para visibilizar una cocina mutante, dinámica y creativa como es la Patagonia misma.