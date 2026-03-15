La revancha de Sabalenka en Indian Wells: le ganó un partidazo a Rybakina

En su tercera oportunidad en la final, la bielorrusa Aryna Sabalenka conquistó su primer trofeo del WTA 1000 de Indian Wells al superar a Elena Rybakina en el tie break definitivo. La número uno mundial se cobró cuentas pendientes frente a la kazaja con una remontada en la que resistió un punto de partido y que culminó por 3-6, 6-3 y 7-6 (8-6).

Sabalenka, de 27 años, tomó revancha de Rybakina por sus derrotas en las finales de Indian Wells en 2023 y en la del Abierto de Australia el pasado enero. Protagonista de grandes decepciones en finales, logró esta vez contener sus emociones y rebelarse ante el tenis de hielo de Rybakina, quien tiene garantizado ascender al segundo lugar de la WTA.

1 y 2, cara a cara

Por primera vez en más de una década, las dos mejores tenistas del ranking mundial se medían por el trofeo de Indian Wells, uno de los más prestigiosos fuera de los Grand Slams. Sabalenka soportaba la mayor presión no sólo por reinar por primera vez en el Valle de Coachella, tras su derrota de 2023 y la del año pasado ante Mirra Andreeva, sino por ratificar su autoridad en el circuito.

La bielorrusa entregó el primer set a una dominante Rybakina, de 26 años, y se llegó a ver un break abajo en la segunda manga antes de reaccionar hasta tomar el control del marcador en el tercer set.

Con ventaja 5-4, Sabalenka no pudo sellar la victoria con su servicio pero en el tie break contuvo los nervios para neutralizar la pelota de partido de Rybakina y conquistar uno de los pocos torneos de pista rápida que se le resistían.

