Semana soñada: el argentino que gritó campeón en el Masters 1000 de Indian Wells

Guido Andreozzi y Manuel Guinard jugaron en un nivel muy alto y darán un buen salto en el escalafón mundial.

En una de las historias más sorpresivas de la temporada, Guido Andreozzi y Manuel Guinard ganaron su primer título como dúo y conquistaron un torneo Masters 1000. El argentino y el francés superaron por 7-6 (3), 6-3 a Arthur Rinderknech y Valentín Vacherot para quedarse con la copa en Indian Wells.

“Estoy muy feliz de haber ganado aquí”, dijo Andreozzi, que debutó como pareja de Guinard en el US Open del año pasado. “Es un torneo increíble, uno muy importante. Estoy muy orgulloso del trabajo con Manu y de este camino recorrido desde agosto del año pasado”, agregó Guido.

Pareja en racha

Los últimos 15 días han sido un sueño para la pareja. Antes de llegar a su segunda final juntos, y primera desde hace unos meses en el ATP 250 de Metz, Andreozzi y Guinard sorprendieron a los cuartos cabezas de serie, Christian Harrison y Neal Skupski, y a los primeros, Marcel Granollers y otro argentino, Horacio Zeballos.

En la final no fue fácil, pero lo ganaron con categoría. Si bien no aprovecharon la oportunidad sacando para la primera manga en el 5-4, dos games después salvaron un punto de set antes de prevalecer en el tie break. Luego una ruptura en el 3-2 del segundo parcial los impulsó hacia el triunfo, que sellaron a la hora y 23 minutos.

“Sabía que iba a ser un partido peligroso”, añadió Guinard. “Nos preparamos lo mejor posible e intentamos controlar la presión. No es que juguemos una final de un ATP Masters 1000 todas las semanas, así que estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho juntos”, agregó.

Andreozzi y Guinard, en números

Andreozzi queda con récord de 4-1 en finales de torneos ATP, tras haber ganado sus tres títulos anteriores en torneos ATP 250 sobre tierra batida en Umag (2024), Buenos Aires (2025) y Bastad (2025). Guinard suma ya dos títulos en este nivel, porque había ganado MonteCarlo junto a Romain Arneodo, en 2025.

Este resultado, además, significa que el lunes estrenarán ranking. Guinard será el N°14 y Andreozzi quedará en el lugar 18. Empezaron la semana en los puestos 22 y 34, y ahora se anotan para la Carrera de Turín, el master de cierre de temporada.