Marruecos sorprende a Argentina y le gana 2-0 en la final del Mundial Sub 20

La jugada que terminó en el gol de Marruecos. Barbi le hizo falta a Yabiri y el propio delantero anotó un golazo. (AP)

En la primera jugada de riesgo del partido, el DT de Marruecos pidió la nueva tarjeta verde, el árbitro fue a revisar al VAR y le dio un tiro libre muy peligroso a los africanos. Yassir Zabiri la colgó en el ángulo y así la Albiceleste sufrió el 0-1 a los 12 minutos. Lejos de aflojar, los africanos pegaron de vuelta, ahora con una contra letal y otro gol de Zabiri, para aumentar la cifra y sorprender a Argentina, por 2-0 en menos de media hora.

La Selección Argentina Sub 20 se enfrentará a Marruecos por la gran final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El equipo de Diego Placente eliminó a Colombia en las semifinales y ahora buscará el séptimo título de su historia en la categoría. El entrenador argentino confirmó el equipo minutos antes del arranque y se confirmó el regreso de Maher Carrizo.

El futbolista de Vélez, quien no pudo jugar contra Colombia debido a que estaba suspendido por acumulación de amarillas, ingresó por Ian Subiabre, quien no tuvo un buen partido ante los cafeteros.

El delantero fue titular durante todo el torneo y vuelve al once para enfrentar a Marruecos.

Por otro lado, el DT argentino sabe que no podrá contar con Valente Pierani ni Álvaro Montoro. El defensor de Estudiantes sufrió un esguince en la rodilla jugando contra México en los cuartos de final, mientras que el delantero de Botafogo se fracturó la clavícula, y ambos quedaron desafectados por el resto de la competencia.

Las formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente

Marruecos: Ibrahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty; Naim Byar, Houssam Essadak, Yassine Khalifi, Othmane Maamma; Gessime Yassine y Mohamed Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi

Árbitro: Mauricio Mariani (Italia)

Estadio: Nacional de Santiago, Chile