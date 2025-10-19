Federal A: Rincón perdió en la última bola ante 9 de Julio de Rafaela (2-1), pero define en casa

Se viene un momento clave. Ávila pateó ese tiro libre y anotó el primer gol de la tarde. Ese tanto puede ser clave en la serie. (Prensa Rincón)

Nunca es bueno perder y más con un gol en el último minuto, pero Deportivo Rincón dejó la serie abierta en su visita a Rafaela. Cayó 2-1 contra 9 de Julio y ahora está obligado a devolver gentilezas si quiere seguir en el Federal A de fútbol. Cuenta con ventaja deportiva y le alcanzará ganar por un gol para meterse en la siguiente instancia de la Reválida por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El partido se disputó en el estadio “Germán Soltermam” de la ciudad santafesina y el arranque fue a puro vértigo. Rincón tuvo un par de movida y concretó a los 15, con un tiro libre de Ezequiel Ávila que sorprendió al arquero Franco Fragueda en el primer palo. Sin embargo, el local no tardó en responder. Sacó del medio, armó una buena jugada colectiva y Maximiliano Ibáñez quien, con un potente remate, estampó el empate.

El partido fue muy parejo y el local ligó en la última. (Prensa Rincón)

El León tuvo aguante, pero se quedó con 10

El complemento siguió marcado por la paridad, aunque hubo algo más de pierna fuerte. Y también dos manos en las áreas (una por lado), que el árbitro Enzo Silvestre ignoró. El León neuquino la bancó muy bien y por momentos fue superior, pero a los 28 se quedó sin Daniel Carrasco, quien marchó a las duchas expulsado y ahí las chances de victoria se limitaron.

Con uno menos, el 1-1 era un negoción, pero apareció Facundo García, quien corrió por la izquierda y sacó un derechazo inatajable para Jonathan Criado, que hizo estallar al público local y dejó sin nada a Rincón.

En realidad, ese gol convertido y la distancia mínima valen oro. El 2 de noviembre, en la Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces, irá la revancha y ahí la responsabilidad será del equipo dirigido por Pablo Castro, que sigue con su ilusión intacta.

Hay equipo y dar vuelta la serie es posible. (Prensa Rincón)

La síntesis

9 de Julio (2): Franco Fragueda; Maximiliano Martínez (Nahuel Bravo), Facundo Centurión, Jerónimo Almada y Sebastián Acuña; Nicolás Delsole (Facundo García), Tobías Macíes, Alex Salcedo (Lautaro Ocampo) y Braian Peralta; Maximiliano Ibáñez y Enzo Abondetto (Tomás Bonilla). DT: Marcelo Varela

Deportivo Rincón (1): Jonathan Criado; Nicolás Di Bello (Axel Páez), Jonathan Chacón, Carlos Esteves y Carlos Avila; Fernando Pettineroli, Héctor Rueda (Germán Cervera), Daniel Carrasco y Federico Moreno; Ramón Villalba (Edgardo Cano) y Sebastián Jeldres (Facundo Miguel). DT: Pablo Castro

Goles: 15 Ávila (DR), 16 Maximiliano Ibáñez (9J) y ST 45 Facundo García (9J)

Expulsado: ST 28 Daniel Carrasco (DR)

Árbitro: Enzo Silvestre

.Estadio: Germán Soltermam