La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 y acá están las mejores fotos

El Kansas City Stadium ya se «mueve» al ritmo de la Selección Argentina, que está por debutar en el Mundial de fútbol 2026. Argelia será el primer escollo y, como todo arranque, es un duelo clave. Con equipo confirmado, la Scaloneta buscará empezar con paso firme en una competencia que ya sabe de sorpresas y que no tuvo buenos comienzos de los equipos de Sudamérica. Acá las mejores fotos de la previa.

Dibu Martínez due el primero en hacer el preclantamiento. Nunca dudó en jugar, a pesar del «dedo roto».

La defensa todavía no empezó, pero el sueño de la cuarta está instalado.

Diego, siempre presente, en las tribunas Celestes y Blancas.

La Araña de la tribunta seguramente quiere ver unos minutos a la Araña más famosa: Álvarez espera en el banco.