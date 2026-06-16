La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 y acá están las mejores fotos
Se viene, se viene la primera función de la Albiceleste.
El Kansas City Stadium ya se «mueve» al ritmo de la Selección Argentina, que está por debutar en el Mundial de fútbol 2026. Argelia será el primer escollo y, como todo arranque, es un duelo clave. Con equipo confirmado, la Scaloneta buscará empezar con paso firme en una competencia que ya sabe de sorpresas y que no tuvo buenos comienzos de los equipos de Sudamérica. Acá las mejores fotos de la previa.
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