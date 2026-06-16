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La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 y acá están las mejores fotos

Se viene, se viene la primera función de la Albiceleste.

Redacción

Por Redacción

El sector argentino, colmado y todos listos para empezar la defensa en el Mundial. (Fotos Juano Tesone, Clarín Fotografía

El sector argentino, colmado y todos listos para empezar la defensa en el Mundial. (Fotos Juano Tesone, Clarín Fotografía

El Kansas City Stadium ya se «mueve» al ritmo de la Selección Argentina, que está por debutar en el Mundial de fútbol 2026. Argelia será el primer escollo y, como todo arranque, es un duelo clave. Con equipo confirmado, la Scaloneta buscará empezar con paso firme en una competencia que ya sabe de sorpresas y que no tuvo buenos comienzos de los equipos de Sudamérica. Acá las mejores fotos de la previa.

Dibu Martínez due el primero en hacer el preclantamiento. Nunca dudó en jugar, a pesar del «dedo roto».

La defensa todavía no empezó, pero el sueño de la cuarta está instalado.

Diego, siempre presente, en las tribunas Celestes y Blancas.

La Araña de la tribunta seguramente quiere ver unos minutos a la Araña más famosa: Álvarez espera en el banco.

Paren las rotativas., Lionel Messi, listo para empezar su sexto Mundial y batir récords.


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El Kansas City Stadium ya se "mueve" al ritmo de la Selección Argentina, que está por debutar en el Mundial de fútbol 2026. Argelia será el primer escollo y, como todo arranque, es un duelo clave. Con equipo confirmado, la Scaloneta buscará empezar con paso firme en una competencia que ya sabe de sorpresas y que no tuvo buenos comienzos de los equipos de Sudamérica. Acá las mejores fotos de la previa.

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