Idevi cumplió 65 años: las obras y proyectos que buscan impulsar la producción del Valle de Viedma

Las inversiones que proyecta el Idevi en su 65° aniversario para potenciar la producción. Foto: gentileza.

El Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi) celebró este martes su 65° aniversario con un acto que reunió a productores, trabajadores, representantes de instituciones educativas y autoridades provinciales y municipales para repasar la historia del organismo y proyectar los desafíos del desarrollo productivo en la región.

La conmemoración puso el foco en el papel que tuvo el Idevi desde su creación en la transformación del Valle Inferior de Río Negro y en las inversiones que actualmente impulsa el Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura y ampliar la superficie bajo riego.

Un proyecto estratégico para el desarrollo productivo

Durante el acto, el presidente del Idevi, Gastón Gutiérrez, sostuvo que el aniversario representa «un proyecto estratégico que visualizó la potencialidad productiva que tenía el Valle Inferior de Río Negro».

En ese marco, destacó que el organismo atraviesa una etapa de crecimiento con un plan de inversiones destinado a ampliar las áreas bajo riego, optimizar la infraestructura y generar mejores condiciones para quienes desarrollan actividades productivas en la zona.

«Lo que buscamos con las obras es garantizar el funcionamiento de la infraestructura para entregar el agua como corresponde y dar previsibilidad a quienes invierten y producen», afirmó.

El presidente del Idevi, Gastón Gutiérrez. Foto: gentileza.

Obras para el sistema de riego y la red vial

Actualmente, el Idevi trabaja de manera conjunta con el Consorcio de Riego y el Departamento Provincial de Aguas (DPA) en el mantenimiento de la red de riego y drenaje del Valle Inferior.

Las tareas también incluyen la conservación de más de 500 kilómetros de caminos rurales y de servicio, considerados fundamentales para garantizar el acceso a los establecimientos productivos y el funcionamiento del sistema de distribución de agua.

Desde el organismo señalaron que estas obras buscan brindar mayor previsibilidad al sector y acompañar el crecimiento de la producción regional.

Reconocimiento al trabajo conjunto

Durante la celebración también participó el intendente de Viedma, Marcos Castro, quien destacó el trabajo articulado que mantiene el Idevi con los productores y valoró el aporte que realiza el organismo al desarrollo económico y social del Valle Inferior.

El encuentro sirvió además para reconocer el vínculo histórico que el Instituto mantiene con las familias que integran la colonia desde sus orígenes y con los nuevos productores y emprendedores que en los últimos años decidieron invertir en la región.

Desde el Idevi remarcaron que el diálogo permanente con el sector productivo continúa siendo uno de los ejes de gestión, con el objetivo de responder a las necesidades de los productores y generar mejores condiciones para el crecimiento de una de las principales zonas agrícolas de Río Negro.