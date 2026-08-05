Rige una alerta por lluvias intensas en el Alto Valle: a qué hora lloverá más fuerte y cómo sigue la nieve en la cordillera

Después de unos pocos días de sol y sin nubes a la vista, el Alto Valle vuelve a recibir un temporal por intensas lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas y comunicó que la región estará bajo alerta amarilla este miércoles por precipitaciones.

En tanto, la cordillera se prepara para otra jornada húmeda marcada por las nevadas y tormentas. Otro factor determinante para las regiones mencionadas será el viento que registrará velocidades de hasta 50 km/h.

Las horas más complicadas de la alerta en el Alto Valle

El organismo nacional informó que el Alto Valle se verá afectado por lluvias persistentes de intensidad variable. En este sentido señaló que se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Además, en zonas mas elevadas «no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve». De acuerdo al parte de alertas, la franja horaria más complicada será la noche aunque no se descarta el registro de chaparrones aislados durante todo el día.

El pronóstico del tiempo remarcó que, en líneas generales, se espera una temperatura máxima de 7°C y una mínima de 5°C. Por su parte, la probabilidad de precipitación se mantendrá durante todo el miércoles entre el 40 y el 70%; y el viento registrará velocidades de hasta 31 km/h. Sin embargo, en la ciudad de Neuquén las ráfagas de viento serán mucho más intensas pudiendo alcanzar o superar los 50 km/h.

Cómo sigue la nieve en la cordillera

La cordillera de Río Negro es el único sector sin alertas este miércoles 5 de agosto. En cambio, en la cordillera de Neuquén la situación será distinta, ya que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por lluvia y nieve.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura: