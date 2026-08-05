El BPN renovó un título por 3,5 millones de dólares y busca despejar su frente financiero hasta 2027

A dos semanas de la emisión del bono por 500 millones de dólares que realizó la administración de Rolando Figueroa, se conoció este martes una colocación del Banco Provincia de Neuquén (BPN), que recurrió a los mercados de capitales y renovó una obligación negociable privada (ONs).

La operación fue publicada en el Boletín Oficial, donde se informó que el instrumento lanzado por la entidad bancaria alcanzó los 3,5 millones de dólares.

El título fue enmarcado en el “programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertible en acciones”, por el cual se autorizó al banco de la provincia a emitir instrumentos financieros por hasta 50 millones en moneda estadounidense.

Los intereses se pagarán el próximo año

La colocación recibió el aval del directorio del BPN el pasado 2 de julio y se realizó el 23 del mismo mes, con un plazo de ejecución de un año. Los intereses se devengarán a una tasa fija anual de 5,50%, por debajo del 8% que se había pautado en la emisión del año pasado, y se pagarán junto con el capital de forma íntegra al vencimiento.

De acuerdo a lo que indica la ley argentina, cuando una empresa emite o renueva una obligación de este tipo se debe hacer el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial.

El último balance del BPN

La comunicación del BPN recordó su conversión en sociedad anónima, instrumentada en agosto de 2001 con una duración de 99 años desde su fecha de aprobación.

Según indicó en su último balance, el capital social del banco superó al 31 de diciembre del año pasado los 12.000 millones de pesos. El patrimonio neto, en tanto, llegó hasta los 636.405 millones de pesos al cierre del 2025.

La entidad emitió su primera obligación en dólares en 2024, año en el que la nueva gestión a cargo de Gabriel Bosco presentó un plan de contingencia para afrontar eventuales “crisis de liquidez”.

En aquel momento la emisión se argumentó en la necesidad de “fortalecer” la posición financiera y continuar brindando “servicios y apoyo” a la comunidad.

Un antecedente reciente

A fines de julio el Gobierno difundió públicamente la emisión de un título por 500 millones de dólares a una tasa de 7,35%. La operatoria se selló con bancos internacionales como coordinadores y las ofertas superaron la cifra que pretendía la Provincia.

Desde el Ejecutivo describieron a la colocación como una muestra de confianza por parte de los inversores con Neuquén y las cuentas fiscales de la gestión de Figueroa, impulsadas en el último tiempo por la evolución de las regalías y, en menor medida, por el ritmo de la recaudación propia, sustentada por Ingresos Brutos, Sellos y el impuesto Inmobiliario.

El BPN cuenta con alrededor de 60 puntos de atención en la provincia y en un número importante de localidades se trata de la única entidad bancaria con oficinas abiertas al público.