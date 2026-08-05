Confirmado: el papa León XIV visitará Argentina en noviembre, los detalles de su itinerario
El Sumo Pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre en el marco de una gira por Sudamérica que incluirá Uruguay y Perú. El Gobierno activará un comité interministerial para coordinar la logística y la seguridad de un evento que prevé misas multitudinarias en la Avenida 9 de Julio, Luján y Córdoba.
La Nunciatura Apostólica confirmó oficialmente que el papa León XIV realizará una histórica visita apostólica a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, marcando el regreso de un Sumo Pontífice a suelo nacional tras casi cuatro décadas de ausencia.
El antecedente más reciente se remonta a abril de 1987 con la llegada de Juan Pablo II. Transcurrió incluso todo el pontificado de Francisco, el primer papa argentino de la historia, sin que se concretara un retorno al país. La confirmación oficial pone fin a meses de gestiones reservadas entre la Iglesia, el Vaticano y la Casa Rosada.
La ruta del Papa: tres países y una agenda ajustada
La gira sudamericana de León XIV abarcará un itinerario de 11 días por la región:
- Uruguay (6 al 8 de noviembre): visitará las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida.
- Argentina (8 al 11 de noviembre): mantendrá actividades masivas en la Ciudad de Buenos Aires, la Basílica de Luján y la provincia de Córdoba.
- Perú (11 al 17 de noviembre): recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.
Aunque el Vaticano difundirá el cronograma detallado en las próximas semanas, las autoridades locales ya contemplan la realización de celebraciones litúrgicas multitudinarias, destacándose una misa central sobre la Avenida 9 de Julio y concentraciones masivas en los santuarios de Luján y la capital mediterránea.
Blindaje de seguridad y comité interministerial
Ante la magnitud del evento, el presidente Javier Milei supervisará de forma directa el despliegue operativo. En los próximos días se formalizará la creación de un comité interministerial dedicado a la logística, la seguridad, la salud y el protocolo.
El esquema de trabajo coordinará a las siguientes áreas del Poder Ejecutivo:
- Secretaría General de la Presidencia
- Jefatura de Gabinete
- Cancillería
- Ministerio de Seguridad
- Ministerio de Capital Humano
El dispositivo de seguridad se articulará en conjunto con la Conferencia Episcopal Argentina, que ya mantiene tres comisiones operativas en marcha, y las administraciones subnacionales de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba para contener el flujo de cientos de miles de fieles de todo el país.
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