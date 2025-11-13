La Selección Argentina disputará su último partido del año ante Angola: formaciones, hora y TV

La Selección Argentina jugará su último partido del año ante Angola, en Luanda, la capital del país africano. El equipo dirigido por Lionel Scaloni no consiguió rival para un segundo amistoso en esta fecha FIFA, por lo que después del encuentro de mañana, que comenzará a las 13 (hora argentina), los jugadores serán liberados para regresar a sus clubes.

El entrenador confirmó que ya tiene decidido el equipo que saldrá desde el arranque: “Será un equipo de total confianza, que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán adentro de la cancha y la gente podrá disfrutar”, afirmó.

Uno de los que tiene su lugar asegurado es el capitán: “Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, luego se verá; la gente lo va a poder ver”. Además, Scaloni señaló que buscará darle minutos a los futbolistas que no han tenido demasiado rodaje.

Por su parte, Angola no se clasificó al Mundial 2026 (quedó cuarta en el Grupo D de las Eliminatorias africanas, con 12 puntos en 10 partidos), pero el amistoso tiene un fuerte significado para el país: el 11 de noviembre celebró el 50° aniversario de su independencia de Portugal.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.

Hora: 13 (hora argentina)

Estadio: 11 de Novembro

TV: Telefé, TyC Sports