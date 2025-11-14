Argentina ya visita a Angola en su último amistoso del año

Argentina visita a Angola en el último amistoso del año. (Foto: @Argentina)

La Selección Argentina ya visita a Angola en el último amistoso del año. En la capital del país africano, Lionel Scaloni sorprendió con algunos nombres en la formación.

La principal novedad es que Nicolás Tagliafico es el segundo central y Nicolás González es el lateral izquierdo. El jugador de Lyon ya ocupó ese puesto alguna vez en Independiente mientras que la posición del Atlético Madrid es una prueba que el DT quería hacer hace tiempo.

Alexis Mac Allister es el volante central mientras que Giovani Lo Celso y Thiago Almada se ganaron un lugar de mitad de cancha para adelante.

De esta manera, Argentina forma con: Rulli; Foyth, Romero, Tagliafico, Nico González; Alexis, De Paul, Lo Celso; Almada, Messi y Lautaro.