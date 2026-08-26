La Selección Argentina inicia la segunda fase en busca de la clasificación a Qatar 2027

Mar del Plata vuelve a ser sede, al igual que en la edición 2023.

Comienza la segunda fase de los Clasificatorios FIBA, donde la Selección Argentina de Básquetbol quiere reinvidicar la imagen de la edición pasada y asegurar su boleto para la Copa del Mundo de Qatar 2027.

Los dirigidos por Pablo Prigioni, que desde ayer ya se entrenan en Mar del Plata, afrontarán mañana el primero de los seis partidos en busca del objetivo, enfrentando a Puerto Rico, desde las 19:10, en el Polideportivo Islas Malvinas.

El combinado albiceleste superó la primera fase y arrastró la mitad de los puntos obtenidos hacia la segunda instancia de las eliminatorias. La misma está compuesta por dos grupos de seis seleccionados, donde los primeros tres equipos de cada zona se clasificarán al Mundial, mientras que la séptima plaza en juego será para el mejor cuarto.

Además de Puerto Rico, el Grupo F que integra Argentina también está conformado por Uruguay, Canadá, Panamá y Bahamas.

El combinado argentino avanzó como segundo del grupo D con un balance de 5 victorias y 1 derrota. Si bien tuvo el mismo registro de triunfos y caídas que Uruguay, la diferencia de puntos en los partidos entre sí favoreció al conjunto de Gerardo Jauri, situación que puede ser determinante si llegan al final con igual récord.

La nómina que encabeza Prigioni está conformada por Facundo Campazzo, Juan Ignacio Marcos, Nicolás Laprovíttola, Gabriel Deck, Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán, Leandro Bolmaro, José Vildoza, Alex Negrete, Leonardo Lema, Juan Pablo Vaulet, Francisco Cáffaro, Gonzalo Bressan y Carlos Rivero.

El calendario tiene programado dos partidos más en Mar del Plata para la selección: el jueves 26 de noviembre enfrentará a Bahamas y el domingo 29 de noviembre hará lo propio con Canadá. Ambos encuentros se llevarán a cabo en el Polideportivo Islas Malvinas de nuestra ciudad.