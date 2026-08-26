Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la reforma de la carta orgánica del BCRA

Con una fuerte defensa de La Libertad Avanza y el apoyo de fuerzas aliadas, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El proyecto insignia del presidente Javier Milei recibió 144 votos positivos, 102 negativos y 9 abstenciones, y pasó al Senado para su sanción definitiva. Cómo votaron los legisladores de Neuquén, Río Negro y el resto de la Patagonia.

La media sanción significó un alivio para un oficialismo que no lograba sesionar desde hacía más de dos meses en Diputados y que venía de sufrir un revés en el Senado con la Ley de Propiedad Privada. Además, este triunfo llegó en momentos donde la oposición presiona con la agenda social, preparando proyectos sobre morosidad familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad para llevarlos al recinto el 9 de septiembre.

Durante el tratamiento en el recinto, el oficialismo se mantuvo inflexible y no aceptó modificaciones. Uno de los artículos más polémicos fue el que exige una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras para remover al directorio, algo que le complicaría a un futuro gobierno no mileísta desplazar al presidente actual, Santiago Bausili.

Provincias Unidas propuso establecer una mayoría simple, pero La Libertad Avanza lo rechazó. A su vez, el kirchnerismo pidió separar la votación del artículo 13, pero también lo impidieron. Ese apartado establece que las reservas internacionales están protegidas contra embargos y que el Banco Central puede administrarlas de distintas maneras, ya sea mediante depósitos, oro, activos líquidos o títulos seguros, e incluso utilizarlas como garantía en operaciones propias, siendo este último punto el más cuestionado.

El proyecto impulsado por Milei, que había sido anunciado en cadena nacional, busca devolverle a la entidad monetaria el mandato único de preservar el valor de la moneda, replicando el modelo que rige en Perú. De esta forma, se eliminan los objetivos que había incorporado el kirchnerismo en 2012, vinculados a la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Asimismo, se prohíbe de modo taxativo al BCRA financiar el gasto público, tanto al Tesoro Nacional como a estados provinciales y municipios, a través de adelantos transitorios o de Letras Intransferibles. El Presidente sostiene que, hasta el momento, el Tesoro recurrió al Banco Central para financiar el déficit con emisión y que eso derivó en los altos índices de inflación.

Con el libreto presidencial, los libertarios intervinieron más que nunca en una sesión, donde diputados que no suelen emitir palabra o que mantienen bajo perfil repitieron las consignas y eslóganes instalados por Milei. El eje central fue la confrontación con el kirchnerismo, al que acusaron de recurrir al Banco Central para financiar el déficit. El presidente de la Comisión de Finanzas, el fueguino Santiago Pauli, subrayó que cuando afirman que el Banco Central fue utilizado durante mucho tiempo como una herramienta de saqueo de la política, se refieren a que cada vez que le faltaba plata al Estado se metía mano a la entidad.

El debate fue ganando temperatura con las intervenciones de otros referentes oficialistas. El diputado Santiago Santurio, ligado al sector de los Caputo, denunció que poner a un kirchnerista a cargo del Banco Central es como poner a Yiya Murano a manejar una panadería, ya que «te envenena». Además, cuestionó que quienes ahora pretenden dar lecciones sobre cómo manejar la política monetaria son los mismos que dejaron al país con una inflación del 211% y con reservas negativas por 11.000 millones de dólares. En la misma línea, al cierre del debate, Gabriel Bornoroni afirmó que la emisión la pagan los argentinos con esa inflación que hace que mes a mes haya menos en los bolsillos, y remarcó que le están poniendo un candado al Banco Central para que no sea el cliché del gobierno de turno, aprovechando para sumar que es un anhelo que en Córdoba vayan en la misma línea.

Desde la vereda opositora, el rechazo fue encabezado por el economista de Unión por la Patria, Itai Hagman, referente del sector de Juan Grabois. El legislador lamentó que el Congreso estuviera discutiendo una reforma que le quita instrumentos al Estado para resolver problemas, en lugar de estar debatiendo cómo aliviar la situación de los morosos. Entre los cordobeses, Natalia De la Sota sostuvo que se necesita un Banco Central inmerso en la realidad del país y a disposición del crecimiento, del empleo y de la equidad. La diputada también cuestionó la nueva mayoría agravada para la remoción del directorio, asegurando que se busca blindar a la entidad para transformarla en un gendarme del ajuste.

Las críticas también llegaron desde los sectores dialoguistas que no acompañaron la reforma. Juan Brügge advirtió que el proyecto no resuelve el dilema de si se tiene que desacoplar la economía de la política, o si se tiene que impedir que medidas tomadas por el gobierno de turno puedan afectar esquemas económicos, monetarios e inflacionarios. El cordobés habló de una visión reduccionista que va a contramano del resto del mundo, poniendo como ejemplo a la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene como uno de sus objetivos la preservación del empleo.

Finalmente, Miguel Pichetto, titular de Encuentro Federal, criticó que la única misión sea preservar la estabilidad monetaria, indicando que nunca estuvo de acuerdo con el criterio de rigidez porque antes que la economía está la política, y remarcó que el Banco Central tiene que estar subordinado al interés general del país y al rumbo que marque el Poder Ejecutivo pensando en el crecimiento y el desarrollo.

En la votación general no hubo sorpresas. El bloque comandado por Gabriel Bornoroni contó con el apoyo del PRO, la UCR, parte de Provincias Unidas y una variedad de bloques provinciales ligados a los gobernadores. Por el contrario, Unión por la Patria, la cordobesa Natalia De la Sota, la Coalición Cívica y la izquierda votaron en contra de la reforma.

Así votaron los diputados de Neuquén la reforma del BCRA

Karina Maureira (La Neuquinidad): afirmativo.

(La Neuquinidad): Soledad Mondaca (La Libertad Avanza): afirmativo .

(La Libertad Avanza): . Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza): afirmativo.

(La Libertad Avanza): Gastón Riesco (La Libertad Avanza): afirmativo.

(La Libertad Avanza): Pablo Todero (Unión Por La Patria): negativo.



Cómo votaron los diputados de Río Negro

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas): afirmativo.

(Provincias Unidas): Marcelo Mango (Unión Por La Patria): negativo.

(Unión Por La Patria): Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria): negativo.

(Unión Por La Patria): Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza): afirmativo.

(La Libertad Avanza): Lorena Villaverde (La Libertad Avanza): afirmativo.

Así votaron los diputados de Chubut

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas): afirmativo.

(Provincias Unidas): Maira Frías (La Libertad Avanza): afirmativo.

(La Libertad Avanza): José Glinski (Unión Por La Patria): negativo.

(Unión Por La Patria): Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria): negativo.

(Unión Por La Patria): César Treffinger (La Libertad Avanza): afirmativo.

Así votaron los diputados de Santa Cruz

José Luis Garrido (Por Santa Cruz): afirmativo.

(Por Santa Cruz): Jairo Guzmán (La Libertad Avanza): afirmativo.

(La Libertad Avanza): Ana María Ianni (Unión Por La Patria): negativo.

(Unión Por La Patria): Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria): negativo.

(Unión Por La Patria): Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria): negativo.

Cómo votaron los diputados de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur