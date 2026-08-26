Detuvieron a tres personas por la toma en el oeste de Neuquén este miércoles tras una serie de allanamientos

La tensión por la ocupación de un predio de casi ocho hectáreas en el oeste de Neuquén sumó un nuevo capítulo judicial con la detención de tres personas este miércoles 26 de agosto. El fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, ordenó la captura de dos mujeres y un hombre acusados de formar parte del grupo que se instaló ilegalmente en el terreno privado ubicado en la calle Pedro Genco al 6.500.

Las detenciones se concretaron durante la tarde tras tres allanamientos ejecutados por el departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial, con la autorización del juez de garantías Marco Lupica Cristo. Los procedimientos se llevaron a cabo en los barrios Belén, La Estrella y Valentina Norte Rural, donde además los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación que será sometida a peritajes informáticos.

Los tres sospechosos quedaron alojados en sede policial y, en las próximas horas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitará una audiencia para formularles los cargos correspondientes por el delito de usurpación.

Qué se sabe del conflicto

El conflicto se originó la noche del pasado 18 de agosto, alrededor de las 22:30, se denunció que unas 100 personas irrumpieron en el lugar con carpas en un proyecto habitacional del Estado.

El terreno tomado se ubica en una zona donde conviven baldíos y desarrollos inmobiliarios incipientes. Tras la denuncia inicial del propietario, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) sumó una presentación judicial advirtiendo una «ocupación ilegítima» sobre tierras a las que está vinculado patrimonialmente. En ese sector, facilitado por un acuerdo con el dueño, el organismo proyectaba la construcción de 240 viviendas y 10 dúplex a través del Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (Ruprovi).

Actualmente, el predio se encuentra bajo custodia policial que impide el ingreso de nuevas personas, leña o víveres.

Bajo la consigna dictada por la fiscalía de «el que sale no puede volver a entrar», las autoridades mantienen bloqueada la zona, luego de que quedara en suspenso una orden de desalojo total que el juez Juan Manuel Kees había autorizado inicialmente en un plazo de 48 horas.

El reclamo de los ocupantes

Según las denuncias, existió una convocatoria previa a través de las redes sociales bajo la consigna «todos por un terreno», donde se incitaba a los usuarios a concurrir con agua y comida para garantizar la permanencia en el lugar.

Desde el Gobierno provincial advirtieron que la gran mayoría de los ocupantes no cumple con los requisitos excluyentes para estar inscriptos en el Ruprovi, como el de contar con más de 5 años de residencia en Neuquén, por lo que señalaron que «no hay respuesta posible» por esa vía.

Por su parte, el grupo conformado por familias, parejas y personas solas (que obligó a darle intervención a la Defensoría del Niño y Desarrollo Social), cuestionó la presencia policial y la falta de asistencia. Además, los ocupantes desmintieron ser ciudadanos extranjeros, afirmaron ser vecinos históricos de la ciudad y aseguraron que llegaron al lugar ante la imposibilidad económica de afrontar el pago de un alquiler.