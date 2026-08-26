Kala Rivero, la artista de Río Negro que cantó con Nicki Nicole en Popstars de Telefe

La cantante de Río Negro, Kala Rivero tuvo su estreno en el nuevo reality Popstars, emitido por Telefe, donde compartió escenario con la artista rosarina Nicki Nicole.

Oriunda de Ingeniero Jacobacci, con un recordado paso por General Roca y radicada en Buenos Aires, la joven se presentó ante el jurado con su impronta dentro de la escena del rap y el freestyle.

“Yo soy Kala, soy rapera freestyler”, se presentó en el programa. Ante el pedido del conductor Nico Vázquez para que mostrara su talento, Kala comenzó a cantar Wapo Traketero, uno de los primeros e icónicos temas de Nicki Nicole, quien inmediatamente se sumó a cantar a dúo.

Sorprendido por el momento, Vázquez le preguntó a la referente urbana: “¿La llevás de gira, no?”. Nicki Nicole respondió sin dudar: “Obvio, ya está”. Ante la complicidad del intercambio, la artista rionegrina reaccionó entre risas: “Sálvame la vida”.

La carrera de Kala comenzó en pequeños escenarios de Ingeniero Jacobacci y desde allí continuó en ascenso. General Roca ocupó un lugar central en su desarrollo artístico: allí estudió Arte Dramático en IUPA y consolidó su trayectoria en la escena independiente local. Uno de los hitos recientes en la región fue su actuación en el escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026.

Instalada en Buenos Aires para potenciar su carrera musical, la joven sumó el aval directo de Nicki Nicole para integrarse al certamen televisivo y continuar su camino en el ámbito de la música urbana.

Así fue la audición de Kala Rivero, la rionegrina que participa en Popstars de Telefe

En sus redes sociales, Kala Rivero muestra como fue su audición y estará mostrando su experiencia dentro del reality de Telefe.