Una familia volcó en la Ruta Nacional 23 cerca de Pilcaniyeu por las intensas lluvias

Una familia que circulaba por la Ruta Nacional 23 protagonizó un vuelco este miércoles por la mañana como consecuencia de las intensas lluvias caídas en la zona. El siniestro ocurrió a la altura del sector conocido como Gauchito Gil, cerca de Pilcaniyeu, a unos 60 kilómetros de Bariloche.

Alrededor de las 11, el servicio de emergencias 911 recibió el alerta sobre el incidente. En el lugar, efectivos de la Subcomisaría 75 de Pilcaniyeu, junto a bomberos voluntarios del cuartel local y personal médico, constataron que una camioneta Chevrolet Blazer estaba volcada sobre la banquina.

De acuerdo al reporte brindado por el oficial principal Juan Manuel Hernández, del Destacamento Seguridad Vial Dina Huapi, el vehículo era conducido por un hombre que viajaba acompañado por sus dos hijos menores de edad, su hermana y la hija de esta última.

Foto: Gentileza Bomberos de Pilcaniyeu.

El conductor relató a las autoridades que perdió el control del automotor debido al agua acumulada en la calzada por las precipitaciones que continuaron durante toda la jornada. La pérdida de control provocó que la camioneta descendiera hacia la banquina y luego hacia la sub-banquina, donde se produjo el vuelco.

La médica que acudió al lugar dispuso el traslado de los cinco ocupantes hacia el hospital de Pilcaniyeu para una primera atención de urgencia. Posteriormente, se resolvió derivar a la mujer y a su hija hacia el hospital Ramón Carrillo de Bariloche a fin de practicarles estudios de mayor complejidad debido a las lesiones sufridas.