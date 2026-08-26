Murió Ruben Rada: el recuerdo de sus visitas a Neuquén y Río Negro

Ruben “el Negro” Rada, una de las figuras fundamentales de la música uruguaya, falleció este miércoles a los 83 años, luego de permanecer internado desde comienzos de agosto por una neumonía bilateral y sus complicaciones. Su muerte deja también un recuerdo en la Patagonia, donde el artista se presentó en distintas ciudades de Neuquén y Río Negro.

Rubén Rada y su huella en Neuquén y Río Negro

Rada visitó la región en dos oportunidades. La primera fue en agosto de 2004, como parte del “Candombejazz Tour”. El 11 de agosto actuó en el Centro Cultural del barrio Uno de Plaza Huincul y, al día siguiente, se presentó en el Cine Teatro Español de Neuquén capital. Aquella gira patagónica también incluyó actuaciones en Viedma y Bariloche.

Siete años después, en noviembre de 2011, el músico regresó al Alto Valle con su espectáculo “Sólo candombe”. Durante el fin de semana del 18 al 20 de noviembre recorrió Rincón de los Sauces, Plaza Huincul y Neuquén capital, llevando nuevamente su particular combinación de candombe, jazz, murga y otros ritmos rioplatenses.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada por su familia, que señaló que el artista “se fue y ahora descansa en paz” después de luchar durante un mes contra la enfermedad. También agradecieron al equipo médico que lo atendió y a quienes enviaron mensajes de apoyo.