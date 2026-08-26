River Plate empata sin goles ante Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final

Luego del empate sin goles en Colombia por el encuentro de ida, River Plate procurará hacer valer la localía y sellar la llave ante Independiente Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 21:30 y definirá el rival en cuartos de final de Vasco da Gama, que eliminó en su llave a Olimpia. El arbitraje estará a cargo del uruguayo Esteban Ostojich y será transmitido por la señal de cable DSports (canal 109 de Flow).

River llega tras un empate ante Vélez por el torneo doméstico, también en condición de local, que dejó gusto a derrota en Núñez. El equipo de Eduardo Coudet no pudo sostener la ventaja de 2-0 con la que se fue al entretiempo y el encuentro terminó 2-2.

Por esa situación y los resultados anteriores, todos los cañones apuntan al «Chacho» y lo más probable es que deje su cargo en caso de que River no consiga el pase a los cuartos de final. Con esa presión encima, el director técnico planea algunos cambios y recupera dos jugadores importantes.

Chacho efectuará cuatro cambios en el once del Millonario, respecto al equipo que viene de enfrentar a Vélez Sarsfield. Los mismos están estrictamente vinculados a los retornos de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi. Todos ellos volvieron a ser convocados el domingo ante el Fortín e incluso el delantero sumó minutos, pero ahora ya están en condiciones de retomar la titularidad.

Formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Weibmar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Nahuel Bustos; Jáder Obrian, Hugo Rodallega y Alexis Zapata. DT: Pablo Repetto.