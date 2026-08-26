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River Plate empata sin goles ante Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final
Luego del 0 a 0 en la ida, el Millonario buscará el pase a cuartos de la Copa Sudamericana ante su gente en el Monumental.
Luego del empate sin goles en Colombia por el encuentro de ida, River Plate procurará hacer valer la localía y sellar la llave ante Independiente Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El encuentro se disputará desde las 21:30 y definirá el rival en cuartos de final de Vasco da Gama, que eliminó en su llave a Olimpia. El arbitraje estará a cargo del uruguayo Esteban Ostojich y será transmitido por la señal de cable DSports (canal 109 de Flow).
Noche de octavos de final 🤜🤛#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/yXYWo9oW4P— River Plate (@RiverPlate) August 26, 2026
River llega tras un empate ante Vélez por el torneo doméstico, también en condición de local, que dejó gusto a derrota en Núñez. El equipo de Eduardo Coudet no pudo sostener la ventaja de 2-0 con la que se fue al entretiempo y el encuentro terminó 2-2.
Por esa situación y los resultados anteriores, todos los cañones apuntan al «Chacho» y lo más probable es que deje su cargo en caso de que River no consiga el pase a los cuartos de final. Con esa presión encima, el director técnico planea algunos cambios y recupera dos jugadores importantes.
Chacho efectuará cuatro cambios en el once del Millonario, respecto al equipo que viene de enfrentar a Vélez Sarsfield. Los mismos están estrictamente vinculados a los retornos de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi. Todos ellos volvieron a ser convocados el domingo ante el Fortín e incluso el delantero sumó minutos, pero ahora ya están en condiciones de retomar la titularidad.
Formaciones
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Independiente Santa Fe: Weibmar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Nahuel Bustos; Jáder Obrian, Hugo Rodallega y Alexis Zapata. DT: Pablo Repetto.
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