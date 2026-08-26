El hermano de Tini quedó bajo la lupa tras la auditoría: cuáles son los negocios que preocupan a la cantante

Francisco Stoessel, hermano de Tini, quedó en el centro de la polémica luego de que trascendieran nuevos detalles sobre la auditoría que la cantante habría solicitado para revisar el manejo de su patrimonio y la administración de sus sociedades.

En medio del conflicto entre la artista y su padre, Alejandro Stoessel, surgieron cuestionamientos sobre los negocios vinculados a Francisco y el origen de los fondos con los que habría impulsado algunos de sus emprendimientos.

Este miércoles, la periodista Paula Varela contó en Intrusos (América) que uno de los puntos que habría llamado la atención está relacionado con los boliches que tendría el hermano de la cantante.

“Me contaban que una de las cosas que llamó mucho la atención es que, por ejemplo, Fran, con todo el respeto, porque me da cosa este tema, tiene muchos boliches. Uno de ellos es el ‘Banana’ de Madrid”, señaló Varela.

La periodista planteó además el interrogante que, según habría trascendido desde el entorno de Tini, habría surgido a partir de la auditoría: “Perfecto, todo esto está a nombre de él, pero ¿cómo lo hizo? Si no trabaja Fran”.

Los negocios de Francisco Stoessel que generan interrogantes

Los cuestionamientos no se limitarían al local ubicado en Madrid. Según información difundida en los últimos días, también habría actividades y fiestas vinculadas a Francisco en ciudades como Miami y Barcelona.

En ese sentido, Ángel de Brito había revelado en LAM (América) las supuestas preguntas que Tini se habría hecho al analizar el manejo de sus bienes.

“¿Por qué mi hermano tiene fiestas en Miami y en Barcelona? ¿Quién puso ese dinero? ¿Qué pasa con La Casa streaming, donde mi papá es accionista?”, habría planteado la cantante, de acuerdo con lo informado por el conductor.

Estos interrogantes aparecen en medio de la revisión de las cuentas y sociedades familiares que Tini habría impulsado para conocer con mayor detalle cómo fueron administrados sus recursos.

La estrategia de Tini para intentar frenar el escándalo

Mientras crece la repercusión del conflicto familiar, Tini habría tomado una decisión para intentar bajar la tensión pública.

Según contó Luis Ventura en PrimiciasYa (América), la cantante se reuniría en las próximas horas con su padre y posteriormente podría publicar un comunicado en sus redes sociales.

“Es posible que escriba una carta con ánimos de novelar un poco la situación, de suavizar, que no sea terrorífica, pero que sí sea romántica en el sentido de edulcorar los calificativos y suavizar lo que sería la imagen de su padre frente a la opinión pública”, explicó el periodista.

Ventura agregó que Alejandro Stoessel deberá continuar con su vida pública una vez que finalice el conflicto, por lo que la eventual comunicación de Tini podría apuntar a moderar el impacto de la disputa.

Por su parte, Marina Calabró analizó la reacción que generó el caso y destacó el fuerte respaldo que la cantante recibió de sus seguidores: “Pocas veces vi tamaño nivel de hate contra alguien, porque el fandom de Tini la adora, porque la situación es recontra injusta y porque es imposible no ponerte del lado de ella”.

Cuánto habría gastado Tini durante su estadía en París

En paralelo, también trascendieron detalles sobre el elevado nivel de gastos de Tini durante los cuatro días que pasó en París, Francia, mientras realizaba actividades relacionadas con la organización de su casamiento con Rodrigo De Paul.

Durante la emisión de Intrusos, Paula Varela utilizó ese viaje como ejemplo para dimensionar el nivel de gastos de la cantante.

Según la periodista, Tini habría pagado unos 160 mil dólares por un avión privado para trasladarse desde Miami hasta París y regresar. A esa cifra se sumarían 100 mil dólares por cuatro noches de hotel.

Además, Varela señaló que la artista habría gastado unos 20 mil dólares en una cartera y unas chatitas de Chanel, mientras que el vestido de boda habría tenido un valor estimado de 200 mil dólares.

De acuerdo con esos cálculos, los gastos mencionados durante esos cuatro días alcanzarían aproximadamente los 480 mil dólares, aunque se trata de cifras difundidas en televisión y no de información financiera oficial de la cantante.