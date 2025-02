La tenista Emma Raducanu vio a su acosador, paró el partido y pidió asistencia: «una situación difícil»

La tenista británica Emma Raducanu vivió un momento de mucha tensión y angustia durante el torneo de Dubai. Vio a su acosador en una de las tribunas del estadio y tuvo que parar su partido ante Karolina Munchova.

En un comunicado emitido este miércoles, la WTA informó que el incidente comenzó el lunes 17 de febrero, cuando el hombre se acercó a Raducanu fuera de la cancha en las instalaciones del torneo.

“Emma Raducanu fue abordada en un área pública por un hombre que exhibía una conducta obsesiva”, detalló la asociación. La situación escaló cuando este mismo hombre fue identificado al día siguiente en las primeras filas del partido que disputaba Raducanu.

Durante el encuentro que disputó contra la exfinalista de Roland Garros Karolina Muchová, Raducanu mostró claros signos de angustia. Luego de perder los dos primeros juegos, se dirigió hacia la juez de silla y rompió en llanto mientras explicaba lo que estaba ocurriendo. En medio de la tensión, la joven se posicionó detrás de la silla del árbitro en busca de seguridad, mientras la jueza daba aviso por su handy y el sospechoso era evacuado de la pequeña tribuna ubicada detrás del court.

Emma Raducanu's fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.



The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V