La última esperanza argentina masculina en Wimbledon deberá esperar hasta mañana

El argentino tiene la obligación de ganar el cuarto set para seguir con vida en la primera ronda.

Por falta de luz natural, el argentino Mariano Navone no pudo completar hoy su partido debut en el Abierto de Wimbledon, por lo que la última esperanza nacional masculina en Londres deberá esperar hasta mañana para definir su suerte en el tercer Grand Slam del año.

El bonaerense, 38° del ranking mundial, tuvo un lúcido arranque, imponiéndose por 6-1 en el primer set ante el italiano Flavio Cobolli, N°9 del escalafón, mostrándose preciso y contundente ante cada oportunidad del otro lado de la red.

En el segundo parcial, el trámite se emparejó en la cancha N°12 y el italiano logró quedarse con el tiebreak, por 7-5, nivelando así el encuentro y forzando, mínimamente la disputa de un cuarto set.

Ya en la tercera manga, ambos jugadores se intercambiaron dos quiebres consecutivos, hasta que Cobolli, haciendo gala de su calidad y gran presente, logró destrabarlo con su servicio y encaminarse al 6-3, quedando con ventaja de 2-1.

El campeón de Queen´s, out en primera ronda de #Wimbledon. 💔



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Fue allí cuando el juez de silla y el supervisor del juego decidieron suspender el partido por falta de luz, algo a lo que el italiano se opuso. El encuentro continuará mañana, con el argentino obligado a ganar el cuarto para estirar la definición al último set.

El segundo día de acción en Wimbledon fue otra jornada marcada por las derrotas para nuestra legión, destacándose la dura e inesperada caída de Francisco Cerúndolo, 18° del ranking y reciente campeón en Queen’s, ante el español Jaume Munar.

Tampoco tuvo éxito Román Andrés Burruchaga (56°), hijo del otro futbolista campeóon del mundo, derrotado por el australiano Alex De Minaur, por 7-6 (5), 6-1 y 6-0; resultado previsible tratándose de un jugador que se sitúa en el 5° puesto del ranking.

Tanto de calidad como de suerte… ¡Puntazo de Tomy Etcheverry! 🇦🇷👏



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Otro que no logró sortear el debut fue el platense Tomás Etcheverry, preclasificado 29°, que no logró hacer valer su condición de favorito ante el italiano Lorenzo Sonego (69°), ganador del duelo por 6-4, 6-4, 6-7 y 7-6, en más de dos horas de partido.

En cuanto a la rama femenina, la rosarina Nadia Podoroska, en su regreso a un cuadro principal de Grand Slam, cayó sin atenuantes ante la ukraniana Marta Kostyuk (12°), por 6-1 y 6-2, por lo que la única representante que sigue en carrera es la marplatense Solana Sierra.