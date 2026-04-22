Lamine Yamal salió lesionado en Barcelona tras marcar de penal y preocupa a España de cara al Mundial

Lamine Yamal se tumbó al suelo luego de marcar de penal con claros gestos de dolor. (AP)

Lamine Yamal encendió las alarmas en Barcelona y en la Selección de España este miércoles, luego de retirarse lesionado tras convertir un gol ante Celta de Vigo por la fecha 32 de La Liga.

El extremo de 18 años abrió el marcador de penal a los 40 minutos del primer tiempo, pero inmediatamente después de ejecutar sintió una molestia en el muslo y se dejó caer sobre el campo sin poder celebrar. Con visibles gestos de dolor, fue reemplazado y se dirigió directamente a los vestuarios.

ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



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La situación generó atención en el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick, que aguardará el parte médico para conocer la gravedad de la lesión. Aún no hay un diagnóstico claro, pero las primeras impresiones apuntan a una posible molestia muscular que no lo mantendrían mucho tiempo afuera de las canchas.

En paralelo, Luis de la Fuente también seguirá de cerca su evolución. Yamal es una pieza importante en España y su estado físico será clave de cara al Mundial 2026.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará en 50 días. España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde y comparte el Grupo H con Arabia Saudita y Uruguay.