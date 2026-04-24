Etcheverry ganó con autoridad, Tirante dio el golpe y Sierra también avanza en la Caja Mágica

El tenista argentino Tomás Etcheverry (25°) consiguió un sólido triunfo en sets corridos ante el austríaco Sebastian Ofner y se metió en la tercera ronda del Masters de Madrid. Etcheverry, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, jugó a un gran nivel para imponerse por 6-4 y 6-4, luego de una hora y 18 minutos de juego.

Al argentino le alcanzó con un quiebre por set para quedarse con el triunfo, en un encuentro en el que se mostró muy firme con su servicio y no le dio ninguna chance de quiebre a su oponente.

De esta manera, el oriundo de La Plata se metió en la tercera ronda del torneo que se lleva a cabo en la capital española.

Su próximo oponente será el croata Dino Prizmic, quien dio la sorpresa de la jornada al eliminar al estadounidense Ben Shelton, que llegaba a Madrid como el cuarto preclasificado, en un partidazo que se definió recién en el tie-break del tercer set.

El que dio el golpe este viernes fue el platense Thiago Tirante al vencer al estadounidense Tommy Paul (15.º), por 7-5 y 6-4. En un año en gran nivel y metido de lleno entre los mejores 100 del ranking ATP, Tirante irá ahora ante el británico Cameron Norris (preclasificado N° 15) en busca de meter otro batacazo.

Otro golpe de Solana Sierra en el Madrid Open

El día había comenzado con sonrisas para el tenis argentino. Solana Sierra protagonizó uno de los mejores triunfos de su carrera al derrotar a la polaca Magdalena Frech por 6-2 y 6-4, por la segunda ronda del WTA 1000.

Solana Sierra obtuvo un gran triunfo en Madrid.

Sierra, quien arrancó el certamen en el puesto 88°, volvió a dar un golpe de autoridad frente a una Top 50. La mejor tenista argentina se metió entre las 32 mejores del torneo y se enfrentará este domingo con la tunecina Zeynep Sönmez.

Con un rendimiento sólido, agresivo y sin fisuras durante gran parte del encuentro, la marplatense dominó las acciones desde el inicio y manejó los tiempos del partido con madurez.