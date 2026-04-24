Elecciones en la UNCo: dos listas se presentaron para competir por el rectorado

La comunidad universitaria irá a las urnas el próximo mes. Foto: Matías Subat.

La Universidad Nacional del Comahue renovará su conducción en mayo. Este viernes cerró el plazo para la presentación de candidaturas y dos listas competirán por el rectorado.

El oficialismo -Futuro UNCo- llevará la fórmula integrada por Christian Lopes y Lorena Higuera, mientras que la oposición -Impulsar la UNCo- irá con Carlos Espinosa y Ana Basset.

De acuerdo al calendario electoral, se abre ahora un período de impugnaciones. La oficialización de las listas será el lunes 11 de mayo.

Las unidades académicas que tengan sistema semipresencial votarán el23 de mayo de 10 a 17. El resto lo hará el26 y 27 de mayo desde las 10 hasta las 20.

Estarán en condiciones de participar 37.756 electores distribuidos en los cuatro claustros: docentes, no docentes, estudiantes y graduados.

Para que una fórmula gane la elección en primera vuelta se necesita mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos). El 12 de junio está prevista la asunción y el mandato vence en 2030.

En caso de que ninguna logre este requisito -como ocurrió en 2022- la fecha del balotaje será el 16 y 17 de junio.

En todas las categorías se utiliza la boleta única papel.

Además de rector y vice se eligen decanos y decanas en 17 unidades, 40 representantes en el Consejo Superior y 16 en cada uno de los Consejos Directivos de las facultades de Neuquén y Río Negro.

Habrá tres sedes que definirán sus autoridades por primera vez: la facultad de Ciencias Marinas, el Centro Universitario Regional Zapala y el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes, creadas en la última reforma estatutaria.

Lopes se desempeña como secretario de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la universidad desde hace seis años. Esta lista es la que respalda la actual rectora Beatriz Gentile. Enfrentará a Espinosa, decano de la facultad de Turismo. Ambos postulantes son egresados de la UNCo.