Marín: «YPF está hoy en el pico histórico de producción y en tres años va a salir de escala»

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, tuvo a su cargo el cierre del V Simposio de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales que realizó en Neuquén la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE por su sigla en inglés) y no fue para menos, dado que marcó que «hoy estamos en el pico histórico de producción de petróleo de YPF, desde que se creó YPF, en 1922, en los próximos 3 años se va salir de escala».

Ante un auditorio de especialistas, que por tres días analizaron todas las novedades del mundo de los no convencionales, Marín destacó el hito para la petrolera que en estos días opera más de 380.000 barriles de petróleo por día, pero que también debe leerse en línea con el país, pues Argentina se encuentra en meses en los que se ha batido -como YPF- las mejores marcas de todos los tiempos.

«Para que tengan una idea, hoy estamos en el pico histórico de YPF como operador de petróleo, pero de acá a tres años va a salirse totalmente de escala, se va a dar dos veces esto», sostuvo en el evento organizado en el Centro de Convenciones Domuyo, de la ciudad de Neuquén.

El escenario se debe a los dos megaproyectos exportadores que tiene por delante YPF y la industria en general. Por un lado está el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto y puerto exportador de petróleo en la costa rionegrina que a inicios del año que viene comenzará con los despachos con un nivel inicial de 180.000 barriles de petróleo por día.

A este proyecto, que llegará en un año a un nivel de exportaciones de 550.000 barriles diarios, se sumarán los proyectos para la exportación de gas natural licuado (GNL) para los cuales YPF ya diseñó un nuevo oleoducto de exportación para 150.000 barriles por día, para aprovechar la producción de petróleo que saldrá de los mismos pozos de los que se extraiga el gas natural.

En ese sentido, Marín explicó que «vengo hablando de que el sector va a exportar 30.000 millones de dólares en 2030, pero los últimos números que tenemos nos dan mucho mas, ya nos dan 48.000 millones de dólares».

Con lo que marcó que «es el 40% de lo que es el campo, así que el oil&gas va a ser la segunda turbina de la Argentina para que el país finalmente despegue».

El titular de YPF explicó que «en Vaca Muerta hay idenficados ya 16.500 locaciones para perforar, de las cuales 10.300 son propias», una cantidad para la cual marcó que se necesitarán invertir 220.000 millones de dólares.

Un cambio que revalorizará cada pozo de Vaca Muerta

Pero así como repasó los avances que se lograron gracias a la incorporación de más tecnología y el control en tiempo real e incluso predictivo que aportan los Real Time Intelligence Centers (RTICs), Marín anunció que este lunes la petrolera de bandera aprobará la puesta en marcha de una nueva tecnología que promete mejorar aún más la clave del negocio: los ingresos.

«Vamos a aprobar el choke variable, que lo que hace es que va cambiado el choke según las presiones de fondo sin generar daños ni sacar arena», precisó. Y detalló que «con esta mejora, el valor de cada pozo de Vaca Muerta va a aumentar en 1 millón de dólares».

Marín explicó que «cuando vos hacés inversiones es muy importante el tiempo. No es lo mismo producir en 10 años que en 9, no es lo mismo tener el pico producción un año antes que despué,s no es lo mismo tener la máxima producción antes que después».

Y esto es lo que esta mejora permitirá, adelantar el pico máximo de producción de cada perforación, de forma de poder monetizarlo antes. «Es algo muy novedoso», cerró Marín.