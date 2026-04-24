La lista completa: los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó ejecutar

La medida alcanza a una amplia lista de propiedades vinculadas tanto a la exmandataria como a sus hijos.

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso la ejecución de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados en la causa Vialidad, con el objetivo de cubrir un monto actualizado que asciende a $684.990 millones.

El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes resolvieron avanzar con el decomiso ante el incumplimiento del pago por parte de los condenados.

Qué bienes serán ejecutados

La medida alcanza a una amplia lista de propiedades vinculadas tanto a la exmandataria como a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además de activos de empresarios y exfuncionarios involucrados.

Entre los bienes incluidos se destacan:

Un inmueble de más de 6.000 metros cuadrados ubicado en el departamento Lago Argentino, en El Calafate.

Diez propiedades sobre la calle Mitre al 500, en Río Gallegos.

Inmuebles en 25 de Mayo al 200 y Presidente Néstor Kirchner al 400, también en la capital santacruceña.

Terrenos de gran extensión en la zona de El Calafate, algunos de más de 40.000 y hasta 87.000 metros cuadrados.

Dentro del listado también figura el predio donde se desarrolló el complejo hotelero Los Sauces Hotel, una de las propiedades más emblemáticas del patrimonio familiar.

La casa de Cristina Fernández en El Calafate

Empresas y otros implicados

El decomiso también incluye bienes de empresas como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti Hnos., además de otros condenados en la causa, entre ellos José López.

La resolución establece que, si los bienes decomisados no alcanzan para cubrir el monto fijado, se avanzará sobre el patrimonio de otros implicados hasta completar la cifra.

El monto original del decomiso había sido fijado en poco más de $84.800 millones, pero fue actualizado tras peritajes oficiales hasta alcanzar los actuales $684.990 millones. La Justicia tomó esta decisión luego de que los condenados no cumplieran con la intimación de pago.

El complejo donde se construyó el Hotel Los Sauces, involucrado en otra causa judicial por corrupción (AFP).

El crecimiento patrimonial

Según consta en la causa, el patrimonio declarado por el matrimonio Kirchner era de aproximadamente $7 millones en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia. Para 2007, esa cifra superaba los $25,5 millones y el número de propiedades había crecido significativamente.

El fallo marca un nuevo capítulo en la causa Vialidad y abre la instancia de ejecución patrimonial para recuperar los fondos determinados por la Justicia.

Con información de Infobae.