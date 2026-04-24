Un joven fue condenado en Bariloche por apuñalar a su expareja en pleno festejo de Boca

El juicio seguido contra el atacante de una joven que sufrió serias heridas de arma blanca en una plaza ante numerosos testigos terminó ayer con una sentencia de cuatro años de prisión, acordada en juicio abreviado.

La víctima y su agresor habían sido pareja hasta pocos días antes y registraban con anterioridad “episodios recurrentes de violencia”, según relató el fiscal Marcos Sosa Lukman.

Los dos jóvenes se cruzaron en la noche del último 12 de diciembre en la plaza contigua a la escuela de arte La Llave durante los festejos por el Día de Boca. Allí Horacio Oporto se acercó a su expareja y la apuñaló en el abdomen. Le provocó heridas que afectaron el hígado y el intestino que según las constancias médicas “pusieron en riesgo su vida”.

Oporto ya tenía una condena previa de ejecución condicional por violación de domicilio y lesiones graves. En relación con los hechos de diciembre el imputado fiscalía y defensa convinieron una pena de 4 años de prisión por lesiones graves agravadas por el vínculo, en contexto de violencia de género.

Cambio de calificación en favor del imputado

En un primer momento Oporto estuvo imputado de femicidio en grado de tentativa. Pero el fiscal propuso el cambio de calificación legal, al sostener ante el tribunal queno pudo acreditar la intención de dar muerte. “Fue una sola puñalada instantánea, súbita y sin desplazamiento del arma -dijo Sosa Lukman-. No se acreditó el incremento de la intencionalidad lesiva, por eso procuramos cambiar la calificación y procurar un acuerdo”.

Insistió en que había “certeza absoluta” de que se trató de una agresión sin dolo homicida porque “apuñaló, sacó el cuchillo y se fue. No continuó para asegurar el resultado”. Oporto estuvo detenido desde el hecho y cumplió la medida en el hospital para “estabilizarlo desde el punto de vista emocional” porque intentó autoagredirse.

La defensora Natalia Araya dijo que hubo un arduo trabajo para evaluar lo sucedido a partir de los informes, la evidencia y “la perspectiva de género”. Dijo que habló con Oporto sobre la posibilidad de ir a un debate oral y las altas evidencias de cargo que desembocarían en una probable condena por lesiones graves, “no así por una tentativa de homicidio”.

El hecho estuvo rodeado de situaciones de “consumo severo de tóxicos”, reconoció la defensora, y ese elemento también contribuyó a la búsqueda de una solución en juicio abreviado.

Oporto reconoció su autoría en los hechos tal como fueron expuestos y aceptó la pena de cuatro años de prisión.

Los jueces Bernardo Campana, Romina Martini y Marcelo Álvarez Melinger validaron la calificación más leve respecto de la original y consideraron acreditada la autoría de Oporto, lo declararon responsable de lesiones graves agravadas por el vínculo de pareja y por el contexto de género.

Tuvieron en cuenta también la conformidad de la víctima y consideraron apropiada la condena a cuatro años de prisión, unificada “por suma aritmética” en siete años, con la condena anterior.