Las declaraciones de Ponzio tras su debut en River Plate: de su interinato al fuerte respaldo a Martínez Quarta

Leonardo Ponzio debutó como entrenador de River Plate con una victoria por 3-2 ante Banfield en el Florencio Sola. Tras el partido, el flamante técnico habló sobre su llegada al banco, confirmó que su ciclo será de carácter interino y respaldó a Lucas Martínez Quarta, uno de los jugadores más cuestionados del plantel.

PONZIO FUE OVACIONADO EN LA PREVIA DE SU DEBUT COMO DT DE RIVER



El histórico mediocampista recibió una lluvia de aplausos antes del arranque del partido ante Banfield.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/iDNasuv269 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2026

En el inicio de la conferencia de prensa el exjugador aseguró que quién «lo conoce sabe que mis momentos de tomar decisiones en River fueron cada vez un poquito más locas». «Lo veo desde ese lado. Estoy muy contento y feliz. Me debo a esta institución. Siento que cuando hay que estar, hay que poner la cara. Así fue”, expresó.

🗣️ "ME DEBO A ESTA INSTITUCIÓN"



🎙️ Las primeras palabras de Ponzio como DT de #River, tras el triunfo ante #Banfield en el Florencio Sola. pic.twitter.com/kFCrSXHQya — TyC Sports (@TyCSports) August 30, 2026

El exmediocampista explicó que la propuesta surgió luego de la salida de Coudet y que no dudó en aceptarla por su vínculo con el club. “Se dio una situación de que el Chacho dejó de ser el entrenador, y el presidente y Enzo (Francescoli) me lo propusieron. Por la dinámica de mi vida y lo que quiero a la institución, acepté”, contó.

Ponzio, además, dejó en claro que conoce cuál es su condición dentro del cuerpo técnico y evitó proyectarse más allá de los próximos partidos. «La palabra fue interinato. Así que hay que saberla respetar. Sé que va a ser una consecuencia de muchos partidos. Después se verá”, sostuvo.

"ES UN INTERINATO Y DESPUÉS SE VERÁ, VA A SER UNA CONSECUENCIA DE MUCHOS PARTIDOS"



✍️ Leo Ponzio y su futuro como entrenador de River



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En su estreno estuvo acompañado por Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, y Christian Manfredi como ayudantes de campo. La preparación física quedó a cargo de Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.

Sobre la posibilidad de sumar a otros referentes históricos del club al cuerpo técnico, Ponzio valoró la predisposición de quienes se acercaron en un momento complejo para la institución. «Hay que darles valor porque son históricos del club. Siempre a los históricos que tengan la predisposición de estar, bienvenidos sean. Ahora hay que respetar a los que están. Ellos, al venir de Reserva y poner la cara en esta situación, te demuestran que están felices. Hay que esperar”, señaló.

El análisis de Ponzio tras el triunfo de River ante Banfield

Respecto del funcionamiento del equipo, el entrenador destacó la intención de River de buscar a sus futbolistas ofensivos y aprovechar el buen pie que tiene en la mitad de la cancha. “Hubo dominio en la cuestión de poder intentar jugar por dentro e intentar que llegue la pelota a Thiago, Correa y Seba Driussi. En el medio tenemos buen pie. Se marcó desde ese lado”, analizó.

Ponzio también valoró el momento en el que River consiguió el tercer gol, que le permitió recuperar la ventaja en un partido que se había vuelto parejo. “Jugando de visitante, el local tiene que hacer todo el esfuerzo para sostener el resultado. Nosotros hicimos el 3-1 en el mejor momento para meterse en el partido, porque estaba peleado. El 3-2 es un lindo gol del delantero”, sostuvo.

El técnico también se refirió al desgaste físico del plantel, especialmente después del calendario y la presencia de varios futbolistas en sus respectivas selecciones. “Físicamente, es normal. Después de todo un trajín con jugadores de Selección, que se bajaron de un avión y vinieron a jugar, yo les dije: ‘Todos los que están acá es porque quisieron estar. No hay nadie que los obligó’. Eso quiere decir mucho”, explicó.

Y agregó: “Siento que el fútbol argentino es muy dinámico y físico. Nosotros tenemos jugadores muy técnicos. Entonces, si no jugás con la pelota se va a sufrir. Pero lo hicimos bien”.

El debut también significó para Ponzio el comienzo de una nueva etapa en su relación con el fútbol profesional. A los 44 años, y después de haber pasado gran parte de su vida dentro de una cancha, reconoció que espera comenzar a disfrutar su nueva profesión.

“Ojalá que sea una cuestión de empezar a disfrutar la profesión. Cuando me retiré del fútbol, dije que me di cuenta en otro momento que había disfrutado. Pero siempre se va a sufrir, pero en la dinámica de querer hacer las cosas bien”, manifestó.

Sobre su manera de entender el puesto y las referencias que tomó durante su carrera, explicó: “Siempre se empieza por algo. Tengo 44 años y creo que pasé 30 adentro de una cancha de fútbol. Mi expresión era cubrirme en ciertas situaciones. Saqué de todos», indicó.

En ese sentido, destacó la importancia de rodearse de personas con experiencia y remarcó cuál será uno de sus objetivos en el día a día: “En cualquier profesión, hay que tener personas en las cuales confiar. Hoy estoy con personas que tienen una gran experiencia y me siento cómodo. La realidad es que me gusta, en esta institución, estar cercano al jugador y saber lo que le pasa. Conocer la dinámica del día a día. Esto es River, es un país entero y hay que saberlo llevar”, remarcó.

Ponzio también respaldó a los mediocampistas que integran el plantel y se refirió especialmente a la exigencia que implica ocupar el puesto de volante central en River. “El ser cinco de River, todo el mundo lo sabe, se hace difícil. Tenés que atajar de todos lados. Ellos (Moreno, Vera y Silva) tienen calidad, buen pie. Lucas es de la casa. Tienen todo para triunfar. Tobías Andrada tiene una calidad, pie, garra, corazón. Es difícil tener todo junto. Tenemos un lindo equipo”, afirmó.

Por otra parte, respaldó a Lucas Martínez Quarta, quien atraviesa un momento de cuestionamientos, y destacó el vínculo que mantiene con el defensor desde sus primeros años en el club.

“Me ha tocado a mí. Lo he vivido en carne propia. Es un momento de tener todas las miradas. Lo conozco desde chico y lo he criado. Siento que tiene un corazón por esta institución y siente todo, más que muchos. Lo de él va a ser una circunstancia del momento. Él tiene calidad, ha jugado en la Selección y en Europa, son momentos”, sostuvo.

Por último, Ponzio explicó que su idea de juego se verá con el correr de los partidos y relativizó cualquier análisis definitivo después de su primer encuentro como entrenador.

“Es un proceso de muchas cosas. Van a ver mi idea reflejada cuando ganemos y lo vean de otro lado. Fui jugador y, cuando perdés, se ve lo malo. Y, cuando jugás y ganás, se ve lo bueno. Ustedes van a tener un análisis siempre. A lo mejor, a veces compartimos y otras no”, concluyó.