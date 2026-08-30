Una fortuna para River: es inminente la salida de Freitas a Flamengo

A horas del cierre del mercado de pases, River está muy cerca de concretar una venta que no estaba en los planes: Joaquín Freitas quedó a un paso se ser jugador de Flamengo, que se mostró dispuesto a pagar 17 millones de dólares por la ficha del delantero.

Lo que comenzó como un interés pasó a una oferta concreta que dejó satisfecho al club de Núñez y la operación está muy cerca de concretarse. En un principio se pensó en que era una apuesta a futuro del Megao, pero la intención es llevarlo ya.

La dirección deportiva del Millonario aceptó las condiciones, sumando a las mismas un porcentaje del 20% de una futura venta. Freitas, por su parte, pidió ser vendido a Flamengo y podría no estar en el equipo en el partido ante Banfield.

Titular en la era Coudet y jugador de Selección

La operación entra en los detalles finales y es probable que, tras el encuentro en el Lencho Sola, se cierre de manera definitiva. Durante el ciclo de Chacho Coudet, Freitas fue titular durante la mayoría de los encuentros, incluso con la gran cantidad de refuerzos ofensivos que sumó el Millonario.

Con apenas 19 años, el delantero llegó a River en 2024, proveniente de Acasuso, donde alcanzó a disputar cinco partidos. Primero fue el goleador de la séptima, con 26 tantos en una temporada, saltó a la cuarta y de ahí a primera división. Estuvo en la Selección Argentina Sub 20 y Lionel Scaloni lo incluyó en la lista preliminar para el Mundial 2026. No quedó, pero sí permaneció en Estados Unidos junto al plantel superior. Ahora, muy rápido, está con un pie en Flamengo, que tiene como gran desafío la Copa Libertadores.